LLAMA/OLO

Didier Severin x Lo?c Grob?ty

Проект двух активистов из швейцарского андеграунда. Дидье Северен, лидер матроковской и хардкор-группы Knut, на протяжении 18 лет исследовавшей заповедные уголки метала и выступавшей по всему миру, и Лоик Гробети, появившийся в лоне блэк-метала и с большим удовольствием переместившийся в объятия сладжа и современной музыки. Обожают с садистским наслаждением издеваться над звуковым материалом, безжалостно и бесчеловечно усиливать звук и смотреть, что получится, если дать саунду пинка, а дальше будь что будет. В результате выходит темная и при этом кинематографичная музыка, мощная и медленная. Звук проникнет в ваше тело, обнимет вас и вы получите незабываемый чувственный опыт.