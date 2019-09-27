Концерт группы из Швейцарии MIKRO TON 29 сентября 19:30 Клуб "Кинематограф"

29 сентября в клубе «Кинематограф» (корпус 159) при поддержке швейцарского культурного фонда Prohelvetia состоится вечер экспериментальной электроники с участием швейцарских и российских музыкантов. Начало в 19:30. Вход 200 рублей.

LLAMA/OLO
Didier Severin x Lo?c Grob?ty
Проект двух активистов из швейцарского андеграунда. Дидье Северен, лидер матроковской и хардкор-группы Knut, на протяжении 18 лет исследовавшей заповедные уголки метала и выступавшей по всему миру, и Лоик Гробети, появившийся в лоне блэк-метала и с большим удовольствием переместившийся в объятия сладжа и современной музыки. Обожают с садистским наслаждением издеваться над звуковым материалом, безжалостно и бесчеловечно усиливать звук и смотреть, что получится, если дать саунду пинка, а дальше будь что будет. В результате выходит темная и при этом кинематографичная музыка, мощная и медленная. Звук проникнет в ваше тело, обнимет вас и вы получите незабываемый чувственный опыт.

К гостям из Швейцарии присоединится многим известный московский артист, музыкант, художник и дизайнер Mikhail Myasoedov (жанр Ambient, Experimental)

Алексей Борисов — один из пионеров столичной электроники и саунд арта, композитор и саунд-продюсер, участник легендарных групп: «Центр», «Ночной Проспект», «Волга», F.R.U.I.T.S., ASTMA, «Ривущие Струны» и др. Его музыкальные интересы простираются от новой волны и индастриала до экспериментальной электроники и нойза. Организатор международного фестиваля «Шум и ярость» в Культурном центре «ДОМ». Помимо гастролей по всему миру в качестве сольного исполнителя Алексей Борисов сотрудничает со многими музыкантами из разных стран

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