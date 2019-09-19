22 сентября в 11:00 в Зеленограде пройдет самокатная экскурсия-квест «Загадки городского парка». Всех желающих приглашают познакомиться с обозримыми в панораме примечательными объектами городской архитектуры, с особенностями ландшафтного решения парков и их древесной растительностью. Место встречи: парк 40-летия Победы у памятника К.К. Рокоссовскому. Экскурсию проведет Александра Алфёрова — известный зеленоградский краевед и ведущий специалист зеленоградского подразделения Мосприроды.
Предлагаем горожанам в этот день оставить личный автомобиль и вместе с детьми активно провести время на природных территориях Зеленограда:
- Принять участие в эколого-краеведческом маршруте на самокатах по красивым городским паркам: парку 40-летия Победы и Дендропарку.
- Познакомиться с обозримыми в панораме примечательными объектами городской архитектуры, с особенностями ландшафтного решения парков и их древесной растительностью.
Контактный телефон: 8(499)735-55-56
Вести экскурсию будет Александра Алфёрова — известный зеленоградский краевед и ведущий специалист зеленоградского подразделения Мосприроды.
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