Самокатная экскурсия-квест «Загадки городского парка» 22 сентября 11:00 Парк Победы Возраст 8+

22 сентября в 11:00 в Зеленограде пройдет самокатная экскурсия-квест «Загадки городского парка». Всех желающих приглашают познакомиться с обозримыми в панораме примечательными объектами городской архитектуры, с особенностями ландшафтного решения парков и их древесной растительностью. Место встречи: парк 40-летия Победы у памятника К.К. Рокоссовскому. Экскурсию проведет Александра Алфёрова — известный зеленоградский краевед и ведущий специалист зеленоградского подразделения Мосприроды.

Предлагаем горожанам в этот день оставить личный автомобиль и вместе с детьми активно провести время на природных территориях Зеленограда:

  • Принять участие в эколого-краеведческом маршруте на самокатах по красивым городским паркам: парку 40-летия Победы и Дендропарку.
  • Познакомиться с обозримыми в панораме примечательными объектами городской архитектуры, с особенностями ландшафтного решения парков и их древесной растительностью.

    Контактный телефон: 8(499)735-55-56

Вести экскурсию будет Александра Алфёрова — известный зеленоградский краевед и ведущий специалист зеленоградского подразделения Мосприроды.

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