21 сентября на на спортивной площадке Быково болото пройдут соревнования по авиамодельному спорту. Приглашаются все желающие.
Начало соревнований — 11:00.
Соревнования пройдут в 4 возрастных группах:
- до 7 лет
- от 7 до 14 лет
- от 14 до 18 лет
- от 18 лет и старше.
Победителей наградят медалями.
Еще одним приятным событием соревнований станет мастер-класс по созданию модели самолета.
Приходите, будет интересно!
Справки по телефону: +7(499)736-43-10
«Ушла вечерняя пробка в Савелкинском проезде». Как работает новый светофорный перекресток с Центральным проспектом и что с ним будет дальше Истории
Детский центр «Сёма» готовится к 10-летнему юбилею и открывает новые горизонты развития — центр сенсорной интеграции для детей с ОВЗ Партнерский материал
Начался набор на последний отборочный тур корпоративной лиги «Мозгобойни» Зеленоградские компании соревнуются в интеллектуальной игре Новости
Парк Победы доделывают по замечаниям читателей Zelenograd.ru. Что уже сделано (а что ещё нет) Истории
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Для летних ремонтов!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.