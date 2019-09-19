Соревнования по авиамодельному спорту 21 сентября 11:00 Спортивная площадка "Быково болото" Возраст 3+

21 сентября на на спортивной площадке Быково болото пройдут соревнования по авиамодельному спорту. Приглашаются все желающие.

Начало соревнований — 11:00.

Соревнования пройдут в 4 возрастных группах:

  • до 7 лет
  • от 7 до 14 лет
  • от 14 до 18 лет
  • от 18 лет и старше.

Победителей наградят медалями.

Еще одним приятным событием соревнований станет мастер-класс по созданию модели самолета.

Приходите, будет интересно!

Справки по телефону: +7(499)736-43-10

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