Любительские соревнования по скейтбордингу и трюковому самокату 28 августа 11:00 Скейт парк Возраст 14+

28 августа 2019 года проводится официальное открытие первого зеленоградского бетонного скейт-парка (Нижний Каменский пруд) за хосписом напротив 16 микрорайона. Центральное событие мероприятия — любительские соревнования по скейтбордингу и трюковому самокату. Начало в 11:00. Возраст участников: от 14 лет. При себе иметь паспорт. Наличие шлема обязательно. Будет бесплатный прокат шлемов. Участники до 18 лет приносят заявление о родителей.

Центральное событие мероприятия — любительские соревнования по скейтбордингу и трюковому самокату.

По обеим дисциплинам (скейт, кикскутер) проводятся по два контеста:

  • Гонка,
  • Лучший трюк.

Расписание

11:00 — 13:00 Раскатка;

Торжественное открытие;

13:00 — 14:00 Скейт: Гонка, бесттрик;
14:00 — 15:00 Трюковой самокат: гонка, бесттрик;
15:00 — 16:00 Награждение.

Возраст участников: от 14 лет. При себе иметь паспорт.

Наличие шлема обязательно. Будет бесплатный прокат шлемов. Участники до 18 лет приносят заявление о родителей.
Образец можно скачать/посмотреть в Документах.

Организаторы: 4sport, Instinct_family, Управа Крюково.
Партнёры: Велосеть, SergioPizza, Los Raketos, Soreva.ru

Главный судья соревнований: Илья Бондарев (Instinct_family).

Программа соревнований опубликована в группе мероприятия в сети «ВКонтакте».

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