Цирковое шоу 25 августа 15:00 Торгово-развлекательный комплекс "Зеленопарк"

Zelenopark приглашает всех желающих в это воскресенье, 25 августа, на Цирковое шоу, которое состоится с 15:00 до 17:00 в лаундж-зоне.
Ни одного малыша эта программа не оставит равнодушным!
Вход бесплатный! Начало в 15:00. До встречи!

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