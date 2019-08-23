Zelenopark приглашает всех желающих в это воскресенье, 25 августа, на Цирковое шоу, которое состоится с 15:00 до 17:00 в лаундж-зоне.
Ни одного малыша эта программа не оставит равнодушным!
Вход бесплатный! Начало в 15:00. До встречи!
Венедиктов попросит Собянина учесть мнение зеленоградцев о необходимости скоростного трамвая до Москвы. Итоги электронного голосования Новости
Собянин предложил соединить зеленоградские велодорожки в единую систему. Отлично! Подождите… но в городе нет велодорожек Жизнь
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После конфликта вокруг парковки у дома управа повесила объявления о том, что они никому не принадлежат. Но не там, где живут нарушители Новости
«Нам чуть ли не в лицо плюют». Как «бабушки с носочками» оккупировали переход на станции Крюково и почему местные власти не могут с ними справиться Истории
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