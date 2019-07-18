28 июля на территории ресторана «Раздолье» пройдет летний творческий фестиваль «ЗелМаркет». Территория ресторана «Раздолье» превратится в огромный шоу-рум. На одной площадке соберутся мастера, которые горят своим делом. Приходите мерить, щупать, пробовать на зуб! Для детей будут мастер-классы и развлекательная программа. Заявки на участие принимаем до 20 июля! Зелмаркет пройдет в рамках большой благотворительной акции по сбору ненужной одежды! Захватите с собой мешок ненужного. Одежда принимается в любом состоянии. Начало в 13:00. Вход свободный.
- Ярмарка! Аксессуары, одежда, украшения, предметы интерьера, игрушки и другие вещицы сделанные вручную. Никакого ширпотреба!
- Вернисаж зеленоградских художников.
- Мастер-классы для взрослых и детей.
- Старая добрая гаражная распродажа!
- Живая музыка! В 17.00 на сцене под куполом состоится концерт Алексея Зимина (гитара, вокал).
- Фуд-корт!
Если Вы хотите принять участие в «ЗелМаркете» заполните форму участника. Заявки на участие принимаем до 20 июля!
По всем вопросам обращайтесь к организаторам.
event.razdolie@gmail.com
8(916)810-53-59
С 19 июля по 4 августа ресторан «Раздолье» совместно с фондом «Второе дыхание» проведет акцию по сбору ненужной одежды!
Программа фонда направлена на повышение качества жизни людей и снижение нагрузки на экологию!
Мы безмерно рады, что у жителей Зеленограда появится возможность избавиться от ненужных вещей и сделать доброе дело!
2 недели на территории ресторана «Раздолье» будет стоять специальный контейнер, куда ВЫ можете принести вещи в ЛЮБОМ состоянии, которые лежат у вас ГОДАМИ или пару месяцев.
ПОСЛЕ СОРТИРОВКИ ОДЕЖДА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ, БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА ОДНУ ИЗ ТРЕХ ЦЕЛЕЙ:
- Актуальная одежда в отличном состоянии, которая не подходит вам по стилю, цвету, размеру или каким-то еще субъективным причинам. Эта одежда может быть повседневной или праздничной, люкс или масс-маркет — бренды не так важны, как внешний вид и сохранность качества. Такая одежда продается в благотворительных магазинах Charity Shop или в других секонд-хэндах, а средства от продажи перечисляют в благотворительный фонд «Второе дыхание».
- Одежда в хорошем состоянии отправляется в нуждающиеся семьи в регионах или передается в благотворительные фонды.
- Ветошь — (порванная, устаревшая и потертая одежда) используется в промышленных целях на металлургических заводах, обувных фабриках и много где ещё.
Потратьте 5 минут и загляните на сайт фонда «Второе дыхание» там подробно написано, что и как! Это очень крутые ребята.
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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