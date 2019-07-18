ПОСЛЕ СОРТИРОВКИ ОДЕЖДА, В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СОСТОЯНИЯ, БУДЕТ НАПРАВЛЕНА НА ОДНУ ИЗ ТРЕХ ЦЕЛЕЙ:

Актуальная одежда в отличном состоянии, которая не подходит вам по стилю, цвету, размеру или каким-то еще субъективным причинам. Эта одежда может быть повседневной или праздничной, люкс или масс-маркет — бренды не так важны, как внешний вид и сохранность качества. Такая одежда продается в благотворительных магазинах Charity Shop или в других секонд-хэндах, а средства от продажи перечисляют в благотворительный фонд «Второе дыхание».

Одежда в хорошем состоянии отправляется в нуждающиеся семьи в регионах или передается в благотворительные фонды.

Ветошь — (порванная, устаревшая и потертая одежда) используется в промышленных целях на металлургических заводах, обувных фабриках и много где ещё.

Потратьте 5 минут и загляните на сайт фонда «Второе дыхание» там подробно написано, что и как! Это очень крутые ребята.