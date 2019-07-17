С 12 по 19 июля в Зеленограде на поле СШОР 111 проходят Всероссийские соревнования по регби для юношей до 15 лет. Финал соревнований состоится в пятницу, 19 июля, в 15:00. Ребята из зеленоградской команды СШОР 111 сыграют с командой из Красного яра. Приглашаем всех на стадион поддержать наших ребят.