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Всероссийские соревнования по регби 19 июля 15:00 Регбийный стадион спортивной школы №111 Возраст 5+

С 12 по 19 июля в Зеленограде на поле СШОР 111 проходят Всероссийские соревнования по регби для юношей до 15 лет. Финал соревнований состоится в пятницу, 19 июля, в 15:00. Ребята из зеленоградской команды СШОР 111 сыграют с командой из Красного яра. Приглашаем всех на стадион поддержать наших ребят.

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