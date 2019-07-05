Хэндмэйд-маркет «Белка» пройдет на площадке перед «Кинематографом» (корпус 159) 14 июля. На фестиваль приглашены люди, которые шьют одежду, рисуют, пекут пряники, собирают букеты, делают украшения. Мейкеры смогут пообщаться друг с другом и с гостями, рассказать о своём деле и показать свои товары. Гости смогут купить модную футболку, красивое летнее платье или обалденный значок — себе или в подарочек кому-то особенному. А ещё будут творческие мастер-классы, лекции, кинопоказ, кофе, сидр и фалафель. Начало в 15:00
Зеленоградский хэндмэйд-маркет «Белка» — это независимый фестиваль на свежем воздухе для местных мейкеров и людей, которые любят хэндмэйд.
Организаторы приглашают к сотрудничеству всех тех, кто на волонтерских началах сможет быть аниматором для детей, провести мастер-класс, выступить с лекцией или как-то иначе заинтересовать тех, кто придет на ярмарку в качестве гостя.
Если вы планируете прийти на Белку как гость пожалуйста заполните форму регистрации.
Если вы хотите принять участие в маркете, как мейкер напишите на kozlova.victory@gmail.com.
14 июля на уютной площадке перед «Кинематографом» расположатся участники-мейкеры. У каждого будет стол-прилавок с хэндмэйд-штуками: все желающие смогут посмотреть, потрогать, задать свои вопросы о том, как это сделано. Ну и купить, конечно!
Тут же зона для мастер-классов по рисованию и хэнд-мэйду, книжная полка, где можно взять книгу, почитать прямо тут или унести её домой за free donation, то есть заплатив по своему усмотрению.
На улице будет играть ди-джей, продаваться стритфуд, ребята из @kinematografclub обеспечат всех разными вкусными напитками. Обязательно будет фотограф, так что если вы давно хотели выгулять яркое платье или новое поло — вот он, ваш шанс.
Параллельно в кинозале будут идти лекции от местных предпринимателей, владельцев своего дела и просто хороших людей. Анонсы лекций скоро опубликуем, stay tuned! Там тоже можно будет позадавать вопросы и хорошенько вдохновиться.
Организаторы рассчитывают на то, что насыщенный день перетечёт в весёлый вечер и выйдет очень клёвое, осознанное и наполненное воскресенье, которые мы проведём все вместе. Так что берите друзей, приходите, хватайте кофеёк или сидр…
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