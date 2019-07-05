Зеленоградский хэндмэйд-маркет «Белка» — это независимый фестиваль на свежем воздухе для местных мейкеров и людей, которые любят хэндмэйд.

Организаторы приглашают к сотрудничеству всех тех, кто на волонтерских началах сможет быть аниматором для детей, провести мастер-класс, выступить с лекцией или как-то иначе заинтересовать тех, кто придет на ярмарку в качестве гостя.

Если вы планируете прийти на Белку как гость пожалуйста заполните форму регистрации.

Если вы хотите принять участие в маркете, как мейкер напишите на kozlova.victory@gmail.com.

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