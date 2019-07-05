Тематика пленэра 2019 года выбрана не случайно, ведь Москва — стремительно развивающийся мегаполис, в котором ежедневно происходят изменения: строятся новые жилые дома, реконструируются памятники, открываются новые транспортные узлы, облагораживаются парковые зоны.

Все эти пока ещё воображаемые детали пейзажа москвичи и гости столицы смогут изобразить на полотнах, воплотив свои пожелания о развитии инфраструктуры города с тем, чтобы через некоторое время сравнить с уже реализованными проектами.

Любой желающий сможет нарисовать свои идеи по улучшению Зеленограда.

Участники будут рисовать акварелью вместе с руководителем ведущей творческой студии города Москвы «Азбука акварели» — художником — педагогом и искусствоведом" Ириной Александровной Чабровой.

Вход по предварительной записи 8(977)779-61-30.