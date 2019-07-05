Культурный Центр «Доброволец», «Творческий лицей» приглашают жителей и гостей Зеленограда 27 июля (суббота) на Московский пленэр, в этом году он получил название «Мой район».
Пленэр пройдет на живописной территории Озеропарка (корпус 1002). Участники будут рисовать акварелью вместе с руководителем ведущей творческой студии города Москвы «Азбука акварели» — художником — педагогом и искусствоведом" Ириной Александровной Чабровой. Предварительная запись. Начало в 11:00 и 13:00 часов.
Тематика пленэра 2019 года выбрана не случайно, ведь Москва — стремительно развивающийся мегаполис, в котором ежедневно происходят изменения: строятся новые жилые дома, реконструируются памятники, открываются новые транспортные узлы, облагораживаются парковые зоны.
Все эти пока ещё воображаемые детали пейзажа москвичи и гости столицы смогут изобразить на полотнах, воплотив свои пожелания о развитии инфраструктуры города с тем, чтобы через некоторое время сравнить с уже реализованными проектами.
Любой желающий сможет нарисовать свои идеи по улучшению Зеленограда.
Участники будут рисовать акварелью вместе с руководителем ведущей творческой студии города Москвы «Азбука акварели» — художником — педагогом и искусствоведом" Ириной Александровной Чабровой.
Вход по предварительной записи 8(977)779-61-30.
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