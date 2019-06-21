Фестиваль пройдёт в ТРЦ «Зеленопарк» с 5 по 21 июля, ежедневно с 10:00 до 22:00.

В программе — более 50 роботов со всего мира, в том числе Деревяка — специальный гость, который иногда рассказывает будущее. А также разговаривающие роботы-промоутеры, роботы из известных мультфильмов и фильмов, робозоопарк и роботеатр с танцами роботов, робот-официант, шесть зон виртуальной реальности, завораживающий бой молний и многое другое.



Для гостей организуют мастер-классы и обучение программированию от школы Алгоритмики.

Стоимость билетов: для детей (4-12 лет) — 490 рублей, для взрослых (13+) — 400 рублей, семейное предложение (при покупке от 4-х билетов ) — 445 рублей. При оплате билета онлайн — скидка от 20%.

Адрес проведения: ТРЦ «Зеленопарк» C20, посёлок Ржавки, 2-й микрорайон. Телефон: 8(903)596-5491.

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