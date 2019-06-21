Международный фестиваль «Робополис» приглашает детей и взрослых в будущее — «Представьте: теперь повсюду роботы и виртуальная реальность. Оказавшись в таком мире, вы сможете побывать в роботеатре или робозоопарке, передвигать предметы силой мысли, посмотреть завораживающее шоу молний, а, возможно, даже узнать своё будущее. Это уникальное путешествие во времени точно никого не оставит равнодушным!»
Фестиваль пройдёт в ТРЦ «Зеленопарк» с 5 по 21 июля, ежедневно с 10:00 до 22:00.
В программе — более 50 роботов со всего мира, в том числе Деревяка — специальный гость, который иногда рассказывает будущее. А также разговаривающие роботы-промоутеры, роботы из известных мультфильмов и фильмов, робозоопарк и роботеатр с танцами роботов, робот-официант, шесть зон виртуальной реальности, завораживающий бой молний и многое другое.
Для гостей организуют мастер-классы и обучение программированию от школы Алгоритмики.
Стоимость билетов: для детей (4-12 лет) — 490 рублей, для взрослых (13+) — 400 рублей, семейное предложение (при покупке от 4-х билетов ) — 445 рублей. При оплате билета онлайн — скидка от 20%.
Адрес проведения: ТРЦ «Зеленопарк» C20, посёлок Ржавки, 2-й микрорайон. Телефон: 8(903)596-5491.
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