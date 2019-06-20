Известная история Каменки насчитывает более пяти веков. Впрочем, эти места люди облюбовали еще в глубокой древности.

В начале ХХ века Каменка превратилась в любимое дачное место художников: живописные виды, близость к Москве… Ее стали называть подмосковным Барбизоном, ассоциируя с одноименным французским городком под Парижем — пристанищем для художников-пейзажистов, вдохновивших импрессионизм.

Дачников привлекала и необыкновенная местная архитектура: Каменка испокон веков столярничала и плотничала.

Зимой 1941 года здесь, возле Крюково, развернулись решающие бои в битве за Москву. Восемь дней была Каменка под немцами. Об этих событиях напоминает мемориал на берегу Каменского пруда — солдат, зовущий в бой.

В 1980-х годах здесь начали строить грандиозный Центр информатики и электроники. Почему его не достроили? Что ждет «деревню Каменку», рядом с которой возводят сейчас новый микрорайон Зеленограда?

Об этом и многом другом гид расскажет во время мемориальной прогулки-экскурсии «Живая Каменка».

Сбор группы — на автобусной остановке «16-й микрорайон» со стороны Зеленограда. Экскурсия стартует в 16 часов, то есть к месту сбора желательно прийти минут за пять-десять.

Экскурсия будет интересна и детям от шести лет. Прогулка займет около полутора часов. Рекомендуем взять с собой воду.

Подробности по телефону: 8(929)575-90-60.