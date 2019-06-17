Фестиваль красок ColorFest

Фестиваль красок ColorFest — один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, который проходит почти в каждом уголке страны.

Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.

ColorFest — это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю — только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!

Начало фестиваля в 18:00 на площадке у ТРЦ «Зеленопарк». Вход свободный. Пакетик краски — 150 рублей.

Официальная группа организатора в Вконтакте