21 июня на площадке у ТРЦ «Зеленопарк» пройдут два популярных фестиваля.
Фестиваль красок ColorFest — один из самых популярных фестивалей на открытом воздухе, который проходит почти в каждом уголке страны.
Из года в год фестиваль собирает в одном месте тысячи людей, которые мечтают хотя бы на пару часов почувствовать себя детьми. Самый ожидаемый момент фестиваля — массовый залп краски. В одно мгновение сотни участников подбрасывают вверх краску самых разных цветов, создавая в небе разноцветное облако и раскрашивая с головы до ног каждого вокруг себя.
ColorFest — это тот фестиваль, где все равны, независимо от цвета кожи, национальности, возраста и пола. На фестивале нет места курению и алкоголю — только здравый рассудок и чистые эмоции, светлые чувства и живое общение!
Начало фестиваля в 18:00 на площадке у ТРЦ «Зеленопарк». Вход свободный. Пакетик краски — 150 рублей.
Официальная группа организатора в Вконтакте
Настоящее волшебство окутает площадку у ТРЦ «Зеленопарк» 21 июня: в этот вечер здесь пройдет сказочный фестиваль, на котором сотни волшебных шаров в руках гостей в один миг засияют разноцветными огоньками. Кроме волшебных шаров с заходом солнца жителей города ждет захватывающее световое представление и выступление музыкальных виртуозов с чарующими композициями. Кстати, волшебные шары по окончании фестиваля зрители смогут они будут озарять светом дом, еще долго напоминая о чудесном событии. Начало в 21:00 на площадке у «Зеленопарка». Вход на фестиваль бесплатный!
Официальная группа организатора в Вконтакте
- "ДЕТСТВО Плюс"
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8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
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