Комментировать
Фестиваль сидра CiderFest 7 июня 20:00 Клуб "Кинематограф"

7 июня в клубе «Кинематограф» пройдёт уже ставший традиционным большой фестиваль сидра. Организаторы обещают привезти несколько десятков интересных и редких сортов разливного и бутылочного сидра и устроить грандиозную дегустацию. Начало в 20:00. Помимо сидра будет и музыка.

Помимо сидра будет и музыка. Состоится живая презентация проекта «Отвар трав» от Вовы Кочуркова. Компанию Вове составят гитарные мечтатели «Кассета кости», виниловый саппорт обеспечит DJ BeLove, а ночью нас ждёт горячий рейв от резидентов клуба Noiz и Haas.

Группы мероприятия в ВК и Фейсбуке.

Клуб «Кинематограф» находится в корпусе 159. Телефон для справок 8(916)502-36-49.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
"ДЕТСТВО Плюс"

8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Для летних ремонтов!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама