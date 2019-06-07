7 июня в клубе «Кинематограф» пройдёт уже ставший традиционным большой фестиваль сидра. Организаторы обещают привезти несколько десятков интересных и редких сортов разливного и бутылочного сидра и устроить грандиозную дегустацию. Начало в 20:00. Помимо сидра будет и музыка.
Помимо сидра будет и музыка. Состоится живая презентация проекта «Отвар трав» от Вовы Кочуркова. Компанию Вове составят гитарные мечтатели «Кассета кости», виниловый саппорт обеспечит DJ BeLove, а ночью нас ждёт горячий рейв от резидентов клуба Noiz и Haas.
Группы мероприятия в ВК и Фейсбуке.
Клуб «Кинематограф» находится в корпусе 159. Телефон для справок 8(916)502-36-49.
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