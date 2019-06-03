Юбилейный 35 театральный сезон театр «Поэмимы» закроет премьерой спектакля «Круто, блин!», поставленного в формате этюдов на тему детства. В основе работы — произведения Натальи Маркович. Спектакль переносит зрителя в советскую эпоху, — действие разворачивается в семидесятые годы прошлого столетия. Частные, на первый взгляд, истории о взаимоотношениях ребёнка со сверстниками и старшим поколением перерастают в анализ универсальных проблем в становлении личности. Светлые пятна беззаботного детства перемежаются мрачными картинами того, о чём чаще всего предпочитают не вспоминать. Хотите узнать, что из всего этого выросло? Приходите на спектакль! Премьера состоится на сцене ДК МИЭТ 7 июня в 19:00. Вход свободный.