Комментировать
Премьера спектакля «Круто, блин!» 7 июня 19:00 Дом культуры МИЭТ

Юбилейный 35 театральный сезон театр «Поэмимы» закроет премьерой спектакля «Круто, блин!», поставленного в формате этюдов на тему детства. В основе работы — произведения Натальи Маркович. Спектакль переносит зрителя в советскую эпоху, — действие разворачивается в семидесятые годы прошлого столетия. Частные, на первый взгляд, истории о взаимоотношениях ребёнка со сверстниками и старшим поколением перерастают в анализ универсальных проблем в становлении личности. Светлые пятна беззаботного детства перемежаются мрачными картинами того, о чём чаще всего предпочитают не вспоминать. Хотите узнать, что из всего этого выросло? Приходите на спектакль! Премьера состоится на сцене ДК МИЭТ 7 июня в 19:00. Вход свободный.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

Все для рукоделия
Ткани , пряжа!

 Реклама
Реклама
Весна! Обновляйтесь!

Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2019 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама