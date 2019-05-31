ART_FEST_CINEMASCOPE им. А. Кроули в Зеленограде. Буйство красок, звуков и эмоций в Зеленом Городе без регистрации и смс в культовом арт-пространстве Кинематограф.



Современное искусство, которым благородно гордиться. Сливки отечественного Modern Creativity в лучшем проявлении оного от интересных, смелых и абсолютели опенмайнд личностей.

Встречайте первый день лета в арт-пространстве Кинематограф: