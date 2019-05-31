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Фестиваль современного искусства, мультимедиа и экспериментальной музыки 1 июня 19:00 Клуб "Кинематограф" Возраст 18+

1 июня в Арт-пространстве Кинематограф состоится крупный фестиваль современного искусства, мультимедиа и экспериментальной музыки. Формат: оттяжный ответ фестивалям а-ля SKIF и «20-летие клуба DOM» с какао, зефиром, (майн)крафтом и летней верандой, sic!!! Самый страстный воздушный поцелуй из мавзолея модникам от искусства и прочим неженкам с арт-галерей! Можно все, и даже больше! В лучших традициях Киника! Начало в 19:00. Вход 200 рублей.

ART_FEST_CINEMASCOPE им. А. Кроули в Зеленограде. Буйство красок, звуков и эмоций в Зеленом Городе без регистрации и смс в культовом арт-пространстве Кинематограф.

Современное искусство, которым благородно гордиться. Сливки отечественного Modern Creativity в лучшем проявлении оного от интересных, смелых и абсолютели опенмайнд личностей.

Встречайте первый день лета в арт-пространстве Кинематограф:

  • stay true — stay weird — stay art
  • be open mind
  • Люби noise Муслимгаузе и Маму.

ЛАЙН-АП

Для вас живьем (live) выступают:

  • ZARadyica (Мск) — experimental/herbal egyptian techno/audio & visual art/
  • CRIMSON BUTTERFLY (НиНо) — glam noise/techno/lolidoom core/experimental/
  • St.Fractalium (НиНо) — idm/glitch/experimental
  • Mount/Ant (Мск) — free improve/avant-garde/zeuhl/rock in opposition/god tier artcore/new weird russia
  • Захар Карпов (Зел) — ambient/noise/zktch
  • F?ckx (Зел) — future beats/experimental
  • Acid radjah de nordenlingen! (Зел) — Neo psycho free shanti folk
  • андрей тщета (менделеево) — existential noise/beat poetry/heart of darkness
  • Crimson FM — dj set techno experimental
  • ФРОЙЦ КРОЙП — techno/experimental/no wave/minimal synth
  • Трио Сычев-Петренко-Смирнов — free improve/jazz

    Лихой памяти Алистера Кроули посвящается!

    fuck experimental music with love

    DC — свободный, летний, но если хочешь проходку/скидку, то в стиле freak out!

    18+ (день защиты (от) детей как-никак)

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