1 июня в Арт-пространстве Кинематограф состоится крупный фестиваль современного искусства, мультимедиа и экспериментальной музыки. Формат: оттяжный ответ фестивалям а-ля SKIF и «20-летие клуба DOM» с какао, зефиром, (майн)крафтом и летней верандой, sic!!! Самый страстный воздушный поцелуй из мавзолея модникам от искусства и прочим неженкам с арт-галерей! Можно все, и даже больше! В лучших традициях Киника! Начало в 19:00. Вход 200 рублей.
ART_FEST_CINEMASCOPE им. А. Кроули в Зеленограде. Буйство красок, звуков и эмоций в Зеленом Городе без регистрации и смс в культовом арт-пространстве Кинематограф.
Современное искусство, которым благородно гордиться. Сливки отечественного Modern Creativity в лучшем проявлении оного от интересных, смелых и абсолютели опенмайнд личностей.
Встречайте первый день лета в арт-пространстве Кинематограф:
- stay true — stay weird — stay art
- be open mind
- Люби noise Муслимгаузе и Маму.
ЛАЙН-АП
Для вас живьем (live) выступают:
- ZARadyica (Мск) — experimental/herbal egyptian techno/audio & visual art/
- CRIMSON BUTTERFLY (НиНо) — glam noise/techno/lolidoom core/experimental/
- St.Fractalium (НиНо) — idm/glitch/experimental
- Mount/Ant (Мск) — free improve/avant-garde/zeuhl/rock in opposition/god tier artcore/new weird russia
- Захар Карпов (Зел) — ambient/noise/zktch
- F?ckx (Зел) — future beats/experimental
- Acid radjah de nordenlingen! (Зел) — Neo psycho free shanti folk
- андрей тщета (менделеево) — existential noise/beat poetry/heart of darkness
- Crimson FM — dj set techno experimental
- ФРОЙЦ КРОЙП — techno/experimental/no wave/minimal synth
- Трио Сычев-Петренко-Смирнов — free improve/jazz
Лихой памяти Алистера Кроули посвящается!
fuck experimental music with love
DC — свободный, летний, но если хочешь проходку/скидку, то в стиле freak out!
18+ (день защиты (от) детей как-никак)
Страница мероприятия ВКонтакте
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
Все для рукоделия
Ткани , пряжа!
- Весна! Обновляйтесь!
-
Смотрите на сайте коллекции
Приятные цены, скидки.