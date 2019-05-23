Зеленоград — самый зелёный округ по количеству насаждений среди жилых районов. Здесь сохранились хвойные и смешанные леса, а территории богаты лесными жителями. Ольга Васильевна покажет и расскажет об опасных, ядовитых растениях и животных, которых можно встретить в наших лесах — лютиках, «вороньем глазе», сморчках и лягушках. Также дети познакомятся со съедобными растениями и растениями, которые занесены в Красную книгу. Посмотрят на птиц, которые активны в этот период в лесу.



После экскурсии все вернутся в библиотеку и станут участниками увлекательного мастер-класса по посадке цветов — бархатцев и петуний.

Необходима предварительная регистрация по тел.: +7(499)736-26-90, +7(499)736-45-42. Количество мест ограничено.