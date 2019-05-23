Центральная библиотека (корпус 401) приглашает 25 мая на «БиблиоМаёвку» с библиотекарем, биологом Ольгой Васильевной Захаровой. Маленькие гости и их родители отправятся на экскурсию по лесопарковой полосе вблизи библиотеки. В этот раз экскурсия будет посвящена правилам поведения летом в лесу. Дети узнают об опасных, ядовитых растениях и животных, которых можно встретить в наших лесах — лютиках, «вороньем глазе», сморчках и лягушках. Также познакомятся со съедобными растениями и растениями, которые занесены в Красную книгу. Необходима предварительная регистрация. Количество мест ограничено. Начало в 13:00. Вход бесплатный. Место сбора: фойе библиотеки (корпус 401).
Зеленоград — самый зелёный округ по количеству насаждений среди жилых районов. Здесь сохранились хвойные и смешанные леса, а территории богаты лесными жителями. Ольга Васильевна покажет и расскажет об опасных, ядовитых растениях и животных, которых можно встретить в наших лесах — лютиках, «вороньем глазе», сморчках и лягушках. Также дети познакомятся со съедобными растениями и растениями, которые занесены в Красную книгу. Посмотрят на птиц, которые активны в этот период в лесу.
После экскурсии все вернутся в библиотеку и станут участниками увлекательного мастер-класса по посадке цветов — бархатцев и петуний.
Необходима предварительная регистрация по тел.: +7(499)736-26-90, +7(499)736-45-42. Количество мест ограничено.
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