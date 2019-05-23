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Мастер-класс «Славянская вязь» 24 мая 16:30 Выставочный зал Музея Зеленограда (корпус 1410) Возраст 3+

В рамках празднования Дня славянской письменности и культуры 24 мая в Музее Зеленограда (корпус 1410) можно познакомиться с искусством создания каллиграфического текста в стиле «славянской вязи». Участникам мастер-класс расскажут об истории возникновения печати на Руси, вариантах шрифтов и некоторых правилах написания текста. В практической части участники мастер-класса создадут калигграммы в стиле славянской вязи. Начало в 16:30. Вход свободный.

Посетители узнают историю возникновения печати на Руси, вариантами шрифтов и некоторыми правилами написания текста. В практической части участники мастер-класса под руководством Екатерина Басистая создадут калигграммы в стиле славянской вязи.
Каллиграмма — это текст, в котором графический рисунок строк или выделенных в строках букв, складывается в изображение какой-либо фигуры или предмета.

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