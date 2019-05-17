18 мая Библиотека №251 (корпус 401) приглашает детей послушать сказку Корнея Ивановича Чуковского «Айболит». Чтец — Светлана Михайловна Воронова, библиограф по профессии и артист по призванию, отлично владеет навыками театрализованной декламации, легко перевоплощается как внешне, так и при помощи голосовых приемов. После прочтения мастерим руками забавные поделки и игрушки. Начало в 17:00. Вход свободный.
Читаем вслух современные произведения и классику в уютно-сказочной атмосфере Центральной детской библиотеки Зеленограда. Помните, как укрывались пледом и читали с фонариком? Воссоздаем ощущение таинства чтения, а после прочтения мастерим руками забавные поделки и игрушки. В мае читаем «Айболит» Корнея Ивановича Чуковского.
«Сказки на ночь» — это когда взрослые немного впадают в детство, дети увлечены историей из книги не ради планшета, который мама после прочтения пяти страниц разрешит посмотреть, а потому что удивительно стёрты границы возраста, читать вдруг становиться весело и любопытно.
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