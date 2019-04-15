Помимо полюбившихся хитов поклонники услышат песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы и совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова — к радости поклонников прекрасного творческого тандема. В 2019—2020 гг. все концерты проходят в рамках празднования 40-летия группы и 55-летия ее основателя.

В состав коллектива, помимо Дмитрия Варшавского сегодня входят известные музыканты — бас-гитарист Евгения Варшавская, и барабанщик Никита Павлов

Билеты уже в продаже, спешите!

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