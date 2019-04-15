20 апреля в клубе Top Hall состоится концерт легендарной российской рок-группы «Черный кофе» с ее бессменным лидером — Дмитрием Варшавским. Маэстро Варшавский и его коллектив уже 40 лет радует поклонников настоящего тяжелого рока своим творчеством. В концертную программу входят проверенные годами хиты — такие как «Владимирская Русь», «Вольному — воля», «Звездный водоем», «Листья», «Пылает за окном звезда», «Это рок» и мн. др. Начало в 20:00. Стоимость билета 1000 рублей.
Помимо полюбившихся хитов поклонники услышат песни, написанные Мастером мелодичного хард-рока в последние годы и совершенно новые композиции на стихи Александра Шаганова — к радости поклонников прекрасного творческого тандема. В 2019—2020 гг. все концерты проходят в рамках празднования 40-летия группы и 55-летия ее основателя.
В состав коллектива, помимо Дмитрия Варшавского сегодня входят известные музыканты — бас-гитарист Евгения Варшавская, и барабанщик Никита Павлов
Билеты уже в продаже, спешите!
Группа ВКонтакте: https://vk.com/chernyikofe_zel
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