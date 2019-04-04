Это будет самый дорогой — под 100 миллионов долларов — сезон в истории саги, в котором каждая из шести серий фактически отдельный полнометражный фильм. Фанаты строят бесконечные теории и прогнозы, так как с подсказками уже давно покончено — заключительная часть экранизирует черновой вариант последней книги Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». В финале седьмого сезона разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса — покончить с цивилизацией. Получится ли объединить усилия против опасного врага у сильных мира Вестероса или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из игроков? Кто возглавит решающую битву с мертвыми? И есть ли у Вестероса шанс на хэппи энд?

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