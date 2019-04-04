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Эксклюзивная премьера 8 сезона «Игры престолов» 15 апреля 0:00 Кинотеатр «КАРО Фильм Иридиум» Возраст 18+

15 апреля первую серию восьмого сезона культового сериала «Игра престолов» покажут на больших экранах в кинотеатрах КАРО, в том числе — в зеленоградском «КАРО Иридиум». Всего шесть эпизодов остается до эпического финала культовой фэнтези-драмы. Восьмого сезона заждались, но создатели обещают искупить томительные месяцы грандиозными съемками и шокирующими твистами.

Показ проводят онлайн-сервис Амедиатека и КАРО.Арт. Билеты в «КАРО Иридиум» приобретаются вместе с сертификатом на подписку на контент «Амедиатеки». Акция доступна только при оформлении подписки на онлайн-сервис Амедиатека на сайте karofilm.ru. Стоимость сертификата соответствует периоду подписки: 400, 500, 600, 800 рублей — 1 месяц подписки, 1000, 1200 рублей — 2 месяца подписки.

Это будет самый дорогой — под 100 миллионов долларов — сезон в истории саги, в котором каждая из шести серий фактически отдельный полнометражный фильм. Фанаты строят бесконечные теории и прогнозы, так как с подсказками уже давно покончено — заключительная часть экранизирует черновой вариант последней книги Джорджа Р. Р. Мартина «Песнь Льда и Огня». В финале седьмого сезона разрушив кусок великой Стены, армия Белых Ходоков во главе с Королем Ночи направилась вглубь Вестероса — покончить с цивилизацией. Получится ли объединить усилия против опасного врага у сильных мира Вестероса или они продолжат бороться за Трон? Как проявит себя каждый из игроков? Кто возглавит решающую битву с мертвыми? И есть ли у Вестероса шанс на хэппи энд?

Сертификаты возврату и обмену не подлежат и должны быть активированы на сайте https://www.amediateka.ru. Акция доступна только при оформлении подписки на онлайн-сервис Амедиатека на сайте karofilm.ru.

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