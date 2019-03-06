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Открытый российский «суздальский» фестиваль анимационного кино 13 - 16 марта Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 3+

Показ новейших мультфильмов конкурсной программы Российского фестиваля анимационного кино и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину пройдет в КЦ «Зеленоград», в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462), в Центральной детской библиотеке (корпус 401) с 14 по 16 марта. По замыслу создателей, фестиваль является единственным профессиональным смотром всей российской анимации, произведённой за год. Зрители фестиваля не только получают возможность просмотра красивых и добрых мультфильмов, но и участвуют в выборе лучших анимационных фильмов в результате всеобщего голосования! Вход свободный.

Культурный центр «Зеленоград»

Ключевое мероприятие 24-го Открытого российского фестиваля анимационного кино — акция «Открытая Премьера»!

В этом году Открытый российский Фестиваль анимационного кино в шестой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым.

Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. В этом году показы стартуют 13 марта и завершатся 16 марта. А 17 марта 24-й Открытый российский фестиваль анимационного кино назовет своих победителей.

Организаторы фестиваля предоставили Культурному центру «Зеленоград» право на бесплатный показ всех шести подборок мультфильмов на разный возраст.

Вечером в четверг и пятницу будут показаны фильмы 12+, в середине дня в субботу фильмы 6+, а после привычного многим малышам времени сна приглашаем вас на мультфильмы на любой возраст (с маркировкой 0+)! Просмотр каждой программы займет около 1 часа, голосование займет дополнительные 5 минут.

Расписание бесплатных показов:

  • 14 марта, четверг: 17.30 — 18.30 — показ первой подборки мультфильмов 12+ (и голосование)
  • 15 марта, пятница: 17.30 — 18.30 — показ второй подборки мультфильмов 12+ (и голосование)
  • 16 марта, суббота: 13.30 — 18.30 — показ двух подборок мультфильмов 6+ и двух подборок 0+ с перерывами по 10-15 минут (и голосование)

14 марта, четверг: 17.30

Первая программа 12+ (мультфильмы 2017-2018 года, выпущенные в России)

  1. «Лола живая картошка», режиссер Л.Шмельков
  2. «Василиск» (Альманах «Первые сказки»), режиссер В.Поздева.
  3. «Сколько весит облако», режиссер Н.Бисярина
  4. «Товарищ со звезды», режиссер А.Соколов
  5. «Полынница», режиссер Ю.Микушина
  6. «Дорога в школу»(Альманах «Зеленое яблоко»), режиссер П.Кутукина

Общая продолжительность показа: 60 мин. Плюс голосование за мультфильмы.

15 марта, пятница: 17.30

Вторая программа 12+ (мультфильмы 2018 года, выпущенные в России)

  1. «Месяц ясный», режиссер Р.Гиматдинова
  2. «Бабочки», режиссер Е.Хломова
  3. «Репа», режиссеры Р.Гильметдинов, А.Караваев
  4. «Возвращение Саввы», режиссер Н.Федченко
  5. «Пять минут до моря», режиссер Н.Мирзоян
  6. «Счастливый билет» (Альманах «Зеленое яблоко»), режиссер С.Андрианова
  7. «Белозубка», режиссер П.Носырев

Общая продолжительность показа: 65 мин. Плюс голосование за мультфильмы.

16 марта, суббота: 13.30 — 18.30 — Показ четырех подборок российских мультфильмов преимущественно 2018 года выпуска с перерывами в 10-15 минут

13.30 — Первая программа 6+

  1. «Девичник»(Сериал «Барбоскины»), режиссер А.Пичужин
  2. «Красная шапочка» («Сериал «Морси»), режиссер И.Березницкас
  3. «Пропавшие вещи» (Сериал «Белка и Стрелка. Тайны Космоса), режиссер, А Рубецкой
  4. «Талисман удача»(Сериал «Фееринки»), режиссер Анна Соловьева
  5. «Машина времени» (Сериал «Джинглики»), режиссер А.Верещагин
  6. «Скорая помощь», режиссер Т.Мусалямова

Общая продолжительность показа: 55 мин. Плюс голосование за мультфильмы.

(перерыв 10-15 минут)

14.45 — Вторая программа 6+

  1. «Невесо и Гравито» (Сериал «Белка и стрелка.Тайны Космоса»), режиссер Е.Шабанова
  2. «Суровые законы моря» (Сериал «Морси»), режиссер Б. Коршунов
  3. «Лекарство от послушности», режиссер Т.Киселева
  4. «Кто такой Кракозябрик?», режиссер Алексей Игнатов
  5. «Плюшевая история»(Альманах «Первые сказки»), режиссер И.Васфилова.
  6. «Лентяйка Василиса», режиссер М.Карпова

Общая продолжительность показа: 60 мин. Плюс голосование за мультфильмы.

(перерыв 10-15 минут)

16.00 — Первая программа 0+

  1. «Терешечка» (Альманах «Гора самоцветов»), режиссер С.Горя
  2. «Прятки» (Альманах «Ладушки»), режиссер А.Исрафилова
  3. «Транспорт» (Сериал «Зоосадик»), режиссер Р.Газизов
  4. «Новый год по взрослому» (Сериал «Пинкод.Гуманитарные технологии»), режиссер Д.Сулейманов
  5. «Страшно добрая фея» (Сериал «Лунтик и его друзья»), режиссер А.Пичужин
  6. «Помощники»(Альманах «Ладушки»), режиссер С.Серегин
  7. «Сказки полуночи», режиссер А.Проскура

Общая продолжительность показа: 55 мин. Плюс голосование за мультфильмы.

(перерыв 10-15 минут)

17.15 — Вторая программа 0+

  1. «Обида» (Альманах «Ладушки»), режиссер М.Конева
  2. «Игра в гости» (Сериал «Зоосадик»), режиссер Р.Газизов
  3. «Петя Юрского периода» (Сериал «Пинкод.Гуманитарные технологии»), режиссер А.Горбунов
  4. «На Луне» (Сериал «Рисовашки»), режиссеры Д.Цветков, А.Петрова
  5. «Неправильные часы» (Альманах «Ладушки»), режиссер Р.Газизов
  6. «Я сам!» (Сериал «Дракоша-Тоша»), режиссер М.Мошкова
  7. «Ладушки»(Альманах «Гора самоцветов»), режиссер С.Меринов

Общая продолжительность показа: 55 мин. Плюс голосование за мультфильмы.

Время начала каждого показа может незначительно задерживаться: голосование — «живой» процесс!

Про фестиваль

Начавшись с 7 городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2018 году была проведена в более чем 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125.000. И каждую весну к нашей акции присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране.

Фестиваль ежегодно проходит в г. Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе Фестиваля — уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.

Конечно, любому творцу очень важно, чтобы его работу увидели и оценили жюри, гости и участники Фестиваля — такие же профессионалы, как и сами конкурсанты. Но самый главный судья для каждого режиссера и художника — это Зритель, который полюбит его фильм и отдаст свой голос за него. Поэтому призовому месту в «Открытой Премьере» аниматоры зачастую радуются даже больше, чем оценке строгого жюри.

Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.

Сайт Фестиваля: www.suzdalfest.ru.

Центральная детская библиотека № 251 (корпус 401), Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462)

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