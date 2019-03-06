Показ новейших мультфильмов конкурсной программы Российского фестиваля анимационного кино и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину пройдет в КЦ «Зеленоград», в Библиотеке театра и кино №252 (корпус 1462), в Центральной детской библиотеке (корпус 401) с 14 по 16 марта. По замыслу создателей, фестиваль является единственным профессиональным смотром всей российской анимации, произведённой за год. Зрители фестиваля не только получают возможность просмотра красивых и добрых мультфильмов, но и участвуют в выборе лучших анимационных фильмов в результате всеобщего голосования! Вход свободный.
Культурный центр «Зеленоград»
Ключевое мероприятие 24-го Открытого российского фестиваля анимационного кино — акция «Открытая Премьера»!
В этом году Открытый российский Фестиваль анимационного кино в шестой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым.
Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. В этом году показы стартуют 13 марта и завершатся 16 марта. А 17 марта 24-й Открытый российский фестиваль анимационного кино назовет своих победителей.
Организаторы фестиваля предоставили Культурному центру «Зеленоград» право на бесплатный показ всех шести подборок мультфильмов на разный возраст.
Вечером в четверг и пятницу будут показаны фильмы 12+, в середине дня в субботу фильмы 6+, а после привычного многим малышам времени сна приглашаем вас на мультфильмы на любой возраст (с маркировкой 0+)! Просмотр каждой программы займет около 1 часа, голосование займет дополнительные 5 минут.
Расписание бесплатных показов:
- 14 марта, четверг: 17.30 — 18.30 — показ первой подборки мультфильмов 12+ (и голосование)
- 15 марта, пятница: 17.30 — 18.30 — показ второй подборки мультфильмов 12+ (и голосование)
- 16 марта, суббота: 13.30 — 18.30 — показ двух подборок мультфильмов 6+ и двух подборок 0+ с перерывами по 10-15 минут (и голосование)
Первая программа 12+ (мультфильмы 2017-2018 года, выпущенные в России)
- «Лола живая картошка», режиссер Л.Шмельков
- «Василиск» (Альманах «Первые сказки»), режиссер В.Поздева.
- «Сколько весит облако», режиссер Н.Бисярина
- «Товарищ со звезды», режиссер А.Соколов
- «Полынница», режиссер Ю.Микушина
- «Дорога в школу»(Альманах «Зеленое яблоко»), режиссер П.Кутукина
Общая продолжительность показа: 60 мин. Плюс голосование за мультфильмы.
Вторая программа 12+ (мультфильмы 2018 года, выпущенные в России)
- «Месяц ясный», режиссер Р.Гиматдинова
- «Бабочки», режиссер Е.Хломова
- «Репа», режиссеры Р.Гильметдинов, А.Караваев
- «Возвращение Саввы», режиссер Н.Федченко
- «Пять минут до моря», режиссер Н.Мирзоян
- «Счастливый билет» (Альманах «Зеленое яблоко»), режиссер С.Андрианова
- «Белозубка», режиссер П.Носырев
Общая продолжительность показа: 65 мин. Плюс голосование за мультфильмы.
13.30 — Первая программа 6+
- «Девичник»(Сериал «Барбоскины»), режиссер А.Пичужин
- «Красная шапочка» («Сериал «Морси»), режиссер И.Березницкас
- «Пропавшие вещи» (Сериал «Белка и Стрелка. Тайны Космоса), режиссер, А Рубецкой
- «Талисман удача»(Сериал «Фееринки»), режиссер Анна Соловьева
- «Машина времени» (Сериал «Джинглики»), режиссер А.Верещагин
- «Скорая помощь», режиссер Т.Мусалямова
Общая продолжительность показа: 55 мин. Плюс голосование за мультфильмы.
(перерыв 10-15 минут)
14.45 — Вторая программа 6+
- «Невесо и Гравито» (Сериал «Белка и стрелка.Тайны Космоса»), режиссер Е.Шабанова
- «Суровые законы моря» (Сериал «Морси»), режиссер Б. Коршунов
- «Лекарство от послушности», режиссер Т.Киселева
- «Кто такой Кракозябрик?», режиссер Алексей Игнатов
- «Плюшевая история»(Альманах «Первые сказки»), режиссер И.Васфилова.
- «Лентяйка Василиса», режиссер М.Карпова
Общая продолжительность показа: 60 мин. Плюс голосование за мультфильмы.
(перерыв 10-15 минут)
16.00 — Первая программа 0+
- «Терешечка» (Альманах «Гора самоцветов»), режиссер С.Горя
- «Прятки» (Альманах «Ладушки»), режиссер А.Исрафилова
- «Транспорт» (Сериал «Зоосадик»), режиссер Р.Газизов
- «Новый год по взрослому» (Сериал «Пинкод.Гуманитарные технологии»), режиссер Д.Сулейманов
- «Страшно добрая фея» (Сериал «Лунтик и его друзья»), режиссер А.Пичужин
- «Помощники»(Альманах «Ладушки»), режиссер С.Серегин
- «Сказки полуночи», режиссер А.Проскура
Общая продолжительность показа: 55 мин. Плюс голосование за мультфильмы.
(перерыв 10-15 минут)
17.15 — Вторая программа 0+
- «Обида» (Альманах «Ладушки»), режиссер М.Конева
- «Игра в гости» (Сериал «Зоосадик»), режиссер Р.Газизов
- «Петя Юрского периода» (Сериал «Пинкод.Гуманитарные технологии»), режиссер А.Горбунов
- «На Луне» (Сериал «Рисовашки»), режиссеры Д.Цветков, А.Петрова
- «Неправильные часы» (Альманах «Ладушки»), режиссер Р.Газизов
- «Я сам!» (Сериал «Дракоша-Тоша»), режиссер М.Мошкова
- «Ладушки»(Альманах «Гора самоцветов»), режиссер С.Меринов
Общая продолжительность показа: 55 мин. Плюс голосование за мультфильмы.
Время начала каждого показа может незначительно задерживаться: голосование — «живой» процесс!
Начавшись с 7 городов, «Открытая премьера» значительно «подросла», и в 2018 году была проведена в более чем 300 городах и других населенных пунктах России. Число площадок превысило 400, а суммарное количество зрителей, посмотревших фильмы, достигло 125.000. И каждую весну к нашей акции присоединяются все новые города и поселки по всей нашей большой стране.
Фестиваль ежегодно проходит в г. Суздаль Владимирской области и известен без исключения всем, кто работает в индустрии мультфильмов. Ежегодно профессионалы анимации и студенты профильных учебных заведений собираются на площадке Форума, чтобы показать свои новейшие работы соратникам по «мультцеху». Ведь показ в конкурсной программе Фестиваля — уже шаг к победе и профессиональное признание фильма.
Конечно, любому творцу очень важно, чтобы его работу увидели и оценили жюри, гости и участники Фестиваля — такие же профессионалы, как и сами конкурсанты. Но самый главный судья для каждого режиссера и художника — это Зритель, который полюбит его фильм и отдаст свой голос за него. Поэтому призовому месту в «Открытой Премьере» аниматоры зачастую радуются даже больше, чем оценке строгого жюри.
Как и все предыдущие годы, в каждом городе-участнике «Открытой Премьеры» будет выбран свой лучший, по мнению зрителей, фильм. А та картина, которая наберет самое большое количество голосов, получит специальный приз Фестиваля на торжественной церемонии его закрытия.
Сайт Фестиваля: www.suzdalfest.ru.
Центральная детская библиотека № 251 (корпус 401), Библиотека театра и кино №252 (корпус 1462)
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