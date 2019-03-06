Ключевое мероприятие 24-го Открытого российского фестиваля анимационного кино — акция «Открытая Премьера»!

В этом году Открытый российский Фестиваль анимационного кино в шестой раз проводит широкомасштабную всероссийскую акцию «Открытая Премьера». За эти годы мероприятие стало традиционным и всенародно любимым.

Суть «Открытой Премьеры»: показ новейших мультфильмов конкурсной программы Фестиваля и зрительское голосование за самую полюбившуюся картину. В этом году показы стартуют 13 марта и завершатся 16 марта. А 17 марта 24-й Открытый российский фестиваль анимационного кино назовет своих победителей.

Организаторы фестиваля предоставили Культурному центру «Зеленоград» право на бесплатный показ всех шести подборок мультфильмов на разный возраст.

Вечером в четверг и пятницу будут показаны фильмы 12+, в середине дня в субботу фильмы 6+, а после привычного многим малышам времени сна приглашаем вас на мультфильмы на любой возраст (с маркировкой 0+)! Просмотр каждой программы займет около 1 часа, голосование займет дополнительные 5 минут.

Расписание бесплатных показов: