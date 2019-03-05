7 марта Музей Зеленограда (улица Гоголя, дом 11В) приглашает на тематический вечер посвященный Дню рождения Зеленограда. Вечер начнется с обзорной экскурсии по экспозиции «Страницы истории Зеленограда». Затем будут демонстрироваться документальные фильмы о городе. Вход свободный. Начало в 18:30.
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