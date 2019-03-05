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Тематический вечер «С Днем рождения, Зеленоград» 7 марта 18:30 Музей Зеленограда Возраст 6+

7 марта Музей Зеленограда (улица Гоголя, дом 11В) приглашает на тематический вечер посвященный Дню рождения Зеленограда. Вечер начнется с обзорной экскурсии по экспозиции «Страницы истории Зеленограда». Затем будут демонстрироваться документальные фильмы о городе. Вход свободный. Начало в 18:30.

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