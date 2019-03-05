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Афиша «Ведогонь-театра» на март 05.03.2019 ZELENOGRAD.RU

Пока здание «Ведогонь-театра» на ремонте, труппа показывает свои спектакли на других площадках Зеленограда и Москвы.

Моноспектакль Александра Бавтрикова «Финтифлюшки» — 9 марта в 19:00 в библиотеке в корпусе 1462

Обаятельный Александр Бавтриков удивит чудесными перевоплощениями. Моноспектакль «Финтифлюшки» по рассказам А.П.Чехова — это калейдоскоп историй, наполненных искрометным юмором и задором. На сцене оживут трогательно-знакомые чеховские герои: мужики и отставные офицеры, мелкие чиновники, учителя, врачи — и все они в исполнении одного артиста!..

Обаятельный Александр Бавтриков удивит чудесными перевоплощениями. Моноспектакль «Финтифлюшки» по рассказам А.П.Чехова — это калейдоскоп историй, наполненных искрометным юмором и задором. На сцене оживут трогательно-знакомые чеховские герои: мужики и отставные офицеры, мелкие чиновники, учителя, врачи — и все они в исполнении одного артиста!..

Спектакль-мультфильм «Умная собачка Соня» — 10 марта в 12:00 в Культурном центре «Зеленоград»

Добрая и познавательная история о правилах хорошего тона поставлена по рассказам известного детского писателя А.Усачева.

Добрая и познавательная история о правилах хорошего тона поставлена по рассказам известного детского писателя А.Усачева.

Проекта «Читаем вслух» — 10 марта в 18:00 в библиотеке в корпусе 1462

Артисты «Ведогонь-театра» Лилия Шайхитдинова и Егор Васильев прочтут фрагмент из книги Г. Яхиной «Зулейха открывает глаза», откровенный роман о судьбе сильной женщины, пережившей один из самых трудных периодов в истории нашей страны.

Спектакль «Легкие люди — 13 марта в 19:00 в Центре драматургии и режиссуры на Беговой

Спектакль по пьесе М. Дурненкова «Легкие люди» о личной ответственности и выборе человека вновь прозвучит с московской сцены для всех тех, кто готов ради театра преодолеть любые расстояния.

Комедия «Хозяйка гостиницы» — 19 марта в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград»

Уроки женского очарования преподаст кокетка Мирандолина. Комедия «Хозяйка гостиницы» — это история о том, как опасно, порой, играть чувствами. Ведь в расставленные сети можно угодить и самому…

Спектакль «Пришел мужчина к женщине» — 20 марта в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград»

Два одиноких человека встретятся в пустой квартире, чтобы доверить друг другу свои мысли и свои сердца. Смогут ли они всего за один вечер найти то, что давно искали, можно узнать на спектакле «Пришел мужчина к женщине».

Два одиноких человека встретятся в пустой квартире, чтобы доверить друг другу свои мысли и свои сердца. Смогут ли они всего за один вечер найти то, что давно искали, можно узнать на спектакле «Пришел мужчина к женщине».

Ежегодная акция «Ночь театров» — 23 марта в 20:00 в библиотеке в корпусе 1462

В этом году вечер будет посвящен 20-летию театра, и все желающие смогут погрузиться в воспоминания о первых постановкахзеленоградского театра, увидеть отрывки архивных видеозаписей и услышать рассказы артистов-участников тех событий. Регистрация на мероприятие откроется 16 марта в 12:00.

Cпектакль «Сказки кота Мурлыки» — 24 марта в 12:00 в библиотеке в корпусе 1462

Маленькие зрители поищут ответ на главный весенний вопрос: почему растаял снег?

Спектакль «Царь Федор Иоаннович» — 27 марта в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград»

В честь 20-летия «Ведогонь-театр» покажет легендарный спектакль «Царь Федор Иоаннович», где снова и снова благость и простота чистого сердца пытаются противостоять заговорам и распрям. В главной роли — заслуженный артист РФ Павел Курочкин. Вечер обещает быть особенным, ведь он посвящен Дню рождению единственного профессионального театра в Зеленограде!

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