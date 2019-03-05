Спектакль «Пришел мужчина к женщине» — 20 марта в 19:00 в Культурном центре «Зеленоград»

Два одиноких человека встретятся в пустой квартире, чтобы доверить друг другу свои мысли и свои сердца. Смогут ли они всего за один вечер найти то, что давно искали, можно узнать на спектакле «Пришел мужчина к женщине».