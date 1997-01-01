9 марта легендарная heavy power metal группа «Эпидемия» впервые в истории посетит Зеленоград и представит свою новую метал-оперу «Легенда Ксентарона», а также хит-блок из самых лучших песен. Концерт состоится в зеленоградском клубе TOPHALL. Начало в 19:00. Стоимость билетов от 1000 рублей.
В начале февраля «ЭПИДЕМИЯ» выпустила новую метал-оперу, которая одновременно стала как приквелом легендарной «Эльфийской Рукописи», так и завершением истории, начатой на «Сокровище Энии». Своим участием работу украсили лучшие рок-вокалисты и известнейшие отечественные исполнители: Хелависа (Мельница), Дария Ставрович (Нуки, Слот), Алексей Горшенев (Кукрыниксы), Иван Ожогин (Бал Вампиров), Петр Елфимов и Елена Минина. Давние поклонники «Эльфийской Рукописи», без сомнения, рады вновь услышать давно полюбившихся им героев в исполнении: Дмитрия Борисенкова (Черный Обелиск) и Кирилла Немоляева (Forces United, Бони НЕМ). Специальный гость — Sami Yli-Sirnio (Kreator).
Не пропустите концертную презентацию потрясающей новинки в Зеленограде!
Билеты здесь.
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