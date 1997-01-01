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Выставка-раздача кошек из приютов 26 января 12:00 Торговый парк «Отрада» Возраст 3+

В эту субботу 26 января с 12:00 до 18:00 в Торговом парке «Отрада» пройдет благотворительная выставка-раздача кошек. Всех приглашают полюбоваться и пообщаться с пушистыми воспитанниками. Возможно, вы захотите взять какого-нибудь котенка в семью. Весь день на выставке будут фелинолог!

На ярмарке всё серьёзно:

  • Все кошки имеют ветеринарный паспорт.
  • Желающие забрать кошечку проходят небольшое собеседование с куратором фонда и вет. врачом.
  • Чтобы забрать себе питомца надо при себе иметь паспорт, т.к. заключается договор.
  • Просим поделиться информацией с неравнодушными людьми.

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