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В клубе «Энергия» запускают бесплатные консультации для беременных и кормящих мам 30 января 11:00-13:00,27 февраля 11:00-13:00,27 марта 11:00-13:00,24 апреля 11:00-13:00,24 апреля 11:00-13:00,25 мая 11:00-13:00,25 сентября 11:00-13:00,30 октября 11:00-13:00,27 ноября 11:00-13:00,25 декабря 11:00-13:00

Объединение «Берегиня» зеленоградского клуба «Энергия» (корпус 1116) приглашает на ежемесячные бесплатные консультации для беременных и кормящих мам. Даты проведения: 30 января, 27 февраля, 27марта, 24 апреля, 25 мая, 25 сентября, 30 октября, 27 ноября и 25 декабря (по средам), с 11:00 до 13:00.

На встречах можно будет получить ответы на вопросы по уходу за малышом, грудному вскармливанию и раннему развитию. Консультации проводит семейный психолог, специалист по раннему развитию, консультант по грудному вскармливанию Марина Чикина.

Предварительная запись по телефону 8(903)799-8309. Телефон для справок — 8(499)731-5220.

Партнёром клуба «Энергия» по организации консультаций выступает зеленоградский Центр поддержки семьи «Елана», который в 2007—2010 гг. был инициатором зеленоградских Недель грудного вскармливания — акций, посвященных поддержке, поощрению и популяризации в обществе грудного вскармливания детей, как наилучшего способа для их питания и обеспечения психологического комфорта. Тогда же в Центре «Елана» начали бесплатное консультирование всех желающих мам по вопросам грудного вскармливания.

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