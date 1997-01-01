Объединение «Берегиня» зеленоградского клуба «Энергия» (корпус 1116) приглашает на ежемесячные бесплатные консультации для беременных и кормящих мам. Даты проведения: 30 января, 27 февраля, 27марта, 24 апреля, 25 мая, 25 сентября, 30 октября, 27 ноября и 25 декабря (по средам), с 11:00 до 13:00.

На встречах можно будет получить ответы на вопросы по уходу за малышом, грудному вскармливанию и раннему развитию. Консультации проводит семейный психолог, специалист по раннему развитию, консультант по грудному вскармливанию Марина Чикина.

Предварительная запись по телефону 8(903)799-8309. Телефон для справок — 8(499)731-5220.

Партнёром клуба «Энергия» по организации консультаций выступает зеленоградский Центр поддержки семьи «Елана», который в 2007—2010 гг. был инициатором зеленоградских Недель грудного вскармливания — акций, посвященных поддержке, поощрению и популяризации в обществе грудного вскармливания детей, как наилучшего способа для их питания и обеспечения психологического комфорта. Тогда же в Центре «Елана» начали бесплатное консультирование всех желающих мам по вопросам грудного вскармливания.

