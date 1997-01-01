Турнир пройдет 19 января 2019 года на стадионе спортивной школы олимпийского резерва № 111 (Озерная аллея, дом 10). Начало в 11:00, торжественное открытие пройдет в 13:00, финальный матч — в 16:40, а награждение — в 17:00.
Участие примут 40 команд: 12 женских (дивизион «Красны Девицы») и 28 мужских (12 команд — дивизион «Богатыри» и 16 команд дивизион «Добрые молодцы») со всех уголков нашей страны, а также из Республики Беларусь.
Игры пройдут на 7 полях одновременно. Главный трофей — старинный самовар с логотипом фестиваля «Снежное регби» будет разыгран в дивизионе «Богатыри».
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