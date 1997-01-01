9 февраля

История «Тараканов!» — это настоящие американские горки. Это взлеты и провалы, победы и поражения, разочарования и озарения. Это упорные попытки завоевать массовое признание и востребованность с музыкой, настолько же далекой от российской ментальности, как электрогитара от балалайки.

Быть как Sex Pistols на старте, затем походить на Ramones, потом найти источники вдохновения в калифорнийском поп-панке конца девяностых — как бы ни трансформировалась исполнительская манера «Тараканов!», на российской рок-сцене группа всегда имела свой неповторимый стиль.