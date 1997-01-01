Рок-фестивалю «Песок» — быть! 9 и 10 февраля на сцене клуба Top Hall выступят группы: Louna, Тараканы!, Йорш, Good Times, План Ломоносова, Смех и не только! Билеты можно купить в кассе клуба, музыкальном магазине «Сирена Мьюзик», а также онлайн.
История «Тараканов!» — это настоящие американские горки. Это взлеты и провалы, победы и поражения, разочарования и озарения. Это упорные попытки завоевать массовое признание и востребованность с музыкой, настолько же далекой от российской ментальности, как электрогитара от балалайки.
Быть как Sex Pistols на старте, затем походить на Ramones, потом найти источники вдохновения в калифорнийском поп-панке конца девяностых — как бы ни трансформировалась исполнительская манера «Тараканов!», на российской рок-сцене группа всегда имела свой неповторимый стиль.
Одним из самых ярких событий 2018 года стал релиз видеоклипа на песню группы ЙОРШ «Боже, Царя хорони», ставший широко обсуждаемым в Интернете. Несмотря на всю провокационность и противоречивость, новый хит группы с успехом зазвучал с площадок крупнейших фестивалей.
А уже в январе ЙОРШ обещают разорвать Интернет своим новым альбомом #НЕТПУТИНАЗАД. Это значит, что концертная премьера провокационного материала состоится как раз 9 февраля на сцене клуба TOPHALL на зимнем фестивале «Песок» 2019!
«СМЕХ» — это концертная группа страны, заставляющая менять мнение о панк-роке на постсоветском пространстве! Чупэ и компания каждый раз представляют публике работы с отголоском чего-то исконно-русского. Ребята пародируют реальность, но не отвергают ее, искренне мечтая сломать систему не желая никому зла.
Участником второго дня фестиваля станет культовая российская рок-группа LOUNA! На сегодняшний день LOUNA по праву является одной из самых успешных и востребованных российских рок-групп. Аншлаги по всей стране и ближнему зарубежью, солдауты на крупнейших концертных площадках, первые места в радио-чартах и успешный опыт выступлений в США сделали LOUNA признанным флагманом русскоязычной тяжелой сцены.
Также во второй фестивальный день, 10 февраля, выступит группа ПЛАН ЛОМОНОСОВА!
Самая неординарная столичная панк-банда, играющая в собственном оригинальном стиле, сочетающем сатирический панк, альтернативные гитарные рифы и металлические узоры, традиционный рок и смелые музыкальные эксперименты в разных жанрах. Не упустите отличную возможность заценить их живьём ;)
Билеты можно купить в кассе клуба TOPHALL, музыкальном магазине «Сирена Мьюзик», а также онлайн.
Подробная информация о концерте, а также актуальные новости и полный список точек продаж билетов в группе фестиваля.
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