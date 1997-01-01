Как делаются книжки с картинками? Что появляется раньше: текст или иллюстрации? Как можно нарисовать картинку без красок и бумаги и при чем тут компьютер?



На эти и многие другие вопросы ребятам ответит на встрече иллюстратор Мария Колкер. А еще каждый сможет сделать себе свою собственную зимнюю иллюстрацию-открытку в технике коллаж — и забрать ее с собой. :)

Мария Колкер, автор и иллюстратор детских книг, лауреат конкурса «Образ книги 2018», постоянный иллюстратор журнала «Аэрофлот. Юный путешественник», ведущая курса для детей «Очень Секретное Поэтическое Общество», участник «Школы детской книги».

Кроме того, Мария живет и работает в нашем городе — Зеленограде! Участие этого замечательного иллюстратора (и человека) в автограф-сессии на Дне детского издательства «Настя и Никита» в Культурном центре в октябре 2018 года собрало невероятное «облако поклонников» — и вот теперь удалось «заманить» Марию Колкер на проведение практического занятия для юных иллюстраторов. :)

На встрече 19 января вы не только попробуете свои силы в создании иллюстрации по всем правилам, но и узнаете о работе людей этой профессии — Мария покажет презентацию, расскажет о своей работе и ответит на ваши вопросы!

В беседе и мастер-классе могут принимать участие как дети с 5 лет, так и их родители. Только обязательно запишитесь, пожалуйста — отдельная запись на каждого участника — количество мест ограничено!

Приходите создавать свой «вечный» кусочек зимней сказки, который никогда не растает!

Вход свободный. Количество мест ограничено, обязательная предварительная запись по телефону (499)762-42-10