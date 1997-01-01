В стенах Библиотеки умного досуга «поселилось» городское сообщество любителей настольных игр. «T-label» — инициативная команда зеленоградских ребят, которые стараются привнести что-то новое в жизнь города. Делают они это своими мероприятиями — например, такими как по-домашнему уютными Посиделками с настольными играми.

Если у вас есть малоизвестная игра, которая вам сильно нравится — вы можете принести её с собой и с удовольствием разделить радость от игры в неё с другими гостями мероприятия.

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