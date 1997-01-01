12 января инициативная команда зеленоградских ребят «T-label» приглашает детей и родителей в Библиотеку умного досуга №253 (корпус 1106) на Посиделки с настольными играми. На Посиделках все гости собираются вместе, как одна большая семья, и играют в настольные игры, согревая «лапки» горячим чаем в холодные дни или остужаясь прохладным соком в жару. Здесь есть все самые любимые игры — «Имаджинариум», «Манчкин», «Cluedo», «Дженга», «Элиас», «Свинтус», «Битва Магов» многие другие. Время проведения: 18:00 — 22:00. Вход бесплатный.
В стенах Библиотеки умного досуга «поселилось» городское сообщество любителей настольных игр. «T-label» — инициативная команда зеленоградских ребят, которые стараются привнести что-то новое в жизнь города. Делают они это своими мероприятиями — например, такими как по-домашнему уютными Посиделками с настольными играми.
Если у вас есть малоизвестная игра, которая вам сильно нравится — вы можете принести её с собой и с удовольствием разделить радость от игры в неё с другими гостями мероприятия.
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