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Бесплатные встречи и мастер-классы в Торговом парке «Отрада» 12 - 27 января Торговый парк «Отрада» Возраст 4+

ТК «Отрада» приглашает детей в январе по субботам и воскресеньям на интересную и насыщенную программу «О! Парк профессий». Ребят ждут тренинги по безопасности, выездной планетарий, выставка кошек, настоящая машина МЧС и карета Скорой помощи, археологические раскопки и многое другое. Все мероприятия бесплатные.

Расписание на январь:

  • 12 января — 14:00

Профессия мультипликатор мастер-класс от Музея Анимации Москвы. Создаем свой мультфильм: изготавливаем марионеток, создаем анимацию, делаем монтаж с наложением музыки.

  • 13 января — 14:00

Профессии будущего — исследователь космоса на обучающей интерактивной станции Марс 4+, робототехника, строитель космических кораблей 3+

  • 19 января — 13:00

Профессия «Спасатель» — демонстрация работы спасательной техники МЧС от @centr_mchs_event, семейный тренинг «Я потерялся», спектакль «Приключения спички в большом городе», мастер класс «Телефоны безопасности».

  • 20 января — 14:00

Профессия «Врач» — с бригадой врачей «Доктор 03»: первая помощь, аптечка, показ автомобиля скорой помощи внутри, мини-медицинское обследование, семейный тренинг «Опасные взрослые».

  • 26 января — 14.00

Профессия «Ветеринарный врач» — история профессии, благотворительная выставка кошек с фондом «Вторая Жизнь», выставка-лекторий от зоологического музея МГУ.

  • 27 января — 14.00

Профессия «Археолог» — мобильная историческая выставка с музеем Археологии, мастер-класс по каллиграфии от Музея «Огни Москвы». ?

Все мероприятия бесплатные.

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