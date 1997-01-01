ТК «Отрада» приглашает детей в январе по субботам и воскресеньям на интересную и насыщенную программу «О! Парк профессий». Ребят ждут тренинги по безопасности, выездной планетарий, выставка кошек, настоящая машина МЧС и карета Скорой помощи, археологические раскопки и многое другое. Все мероприятия бесплатные.
- 12 января — 14:00
Профессия мультипликатор мастер-класс от Музея Анимации Москвы. Создаем свой мультфильм: изготавливаем марионеток, создаем анимацию, делаем монтаж с наложением музыки.
- 13 января — 14:00
Профессии будущего — исследователь космоса на обучающей интерактивной станции Марс 4+, робототехника, строитель космических кораблей 3+
- 19 января — 13:00
Профессия «Спасатель» — демонстрация работы спасательной техники МЧС от @centr_mchs_event, семейный тренинг «Я потерялся», спектакль «Приключения спички в большом городе», мастер класс «Телефоны безопасности».
- 20 января — 14:00
Профессия «Врач» — с бригадой врачей «Доктор 03»: первая помощь, аптечка, показ автомобиля скорой помощи внутри, мини-медицинское обследование, семейный тренинг «Опасные взрослые».
- 26 января — 14.00
Профессия «Ветеринарный врач» — история профессии, благотворительная выставка кошек с фондом «Вторая Жизнь», выставка-лекторий от зоологического музея МГУ.
- 27 января — 14.00
Профессия «Археолог» — мобильная историческая выставка с музеем Археологии, мастер-класс по каллиграфии от Музея «Огни Москвы». ?
Все мероприятия бесплатные.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В январе и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.