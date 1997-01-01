Лекция для детей и родителей «О мушкетерах и фехтовании» состоится 6 января в Музее Зеленограда (улица Гоголя, дом 11В). Как сражались во времена д`Артаньяна и трех мушкетеров, какие приемы использовались. Истории самых интересных дуэлях и поединках. Начало в 14:00. Вход свободный.
Рассказ сопровождается демонстрацией видеоматериалов о мушкетерах и фехтовании.
Ведущий — инструктор Зеленоградской школы фехтования ренессанса Солдаткин И.Ю.
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