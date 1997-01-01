Комментировать
Ярмарка детской литературы в торговом парке «Отрада» 3 - 5 января Торговый парк «Отрада» Возраст 3+

С 3 по 5 января в Торговом парке «Отрада» пройдёт Ярмарка детской литературы. Выбирайте, листайте и приобретайте книги по привлекательным ценам! Будут представлены лучшие московские издательства, такие как:

  • Поляндрия
  • Миф
  • Clever
  • Самокат
  • Настя и Никита
  • Крылья
  • Компас Гид
  • Издательство Смысл
  • Научная игрушка
  • Примула
  • Капелька
  • БерИнгА
  • Антология
  • Август
  • Лариса Ларина
  • Умная бумага
  • Проект, А и В и многие другие.

К концу года у многих издательств вышли долгожданные новинки, берите детей и за покупками!

Время проведения ярмарки с 12.00 до 18.00. Вход свободный.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
<Бесплатная доставка

Живые ели к Новому году
Очень красивые!

 Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
В январе и всегда!

Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.

 Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
a href="/rbc.php3?rkb=40776&d=0&bid=5177&u=|https://www.emex.ru/f?detailNum=53756&locationId=11447" target="_blank">
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама