С 3 по 5 января в Торговом парке «Отрада» пройдёт Ярмарка детской литературы. Выбирайте, листайте и приобретайте книги по привлекательным ценам! Будут представлены лучшие московские издательства, такие как:

Поляндрия

Миф

Clever

Самокат

Настя и Никита

Крылья

Компас Гид

Издательство Смысл

Научная игрушка

Примула

Капелька

БерИнгА

Антология

Август

Лариса Ларина

Умная бумага

Проект, А и В и многие другие.

К концу года у многих издательств вышли долгожданные новинки, берите детей и за покупками!

Время проведения ярмарки с 12.00 до 18.00. Вход свободный.