С 3 по 5 января в Торговом парке «Отрада» пройдёт Ярмарка детской литературы. Выбирайте, листайте и приобретайте книги по привлекательным ценам! Будут представлены лучшие московские издательства, такие как:
- Поляндрия
- Миф
- Clever
- Самокат
- Настя и Никита
- Крылья
- Компас Гид
- Издательство Смысл
- Научная игрушка
- Примула
- Капелька
- БерИнгА
- Антология
- Август
- Лариса Ларина
- Умная бумага
- Проект, А и В и многие другие.
К концу года у многих издательств вышли долгожданные новинки, берите детей и за покупками!
Время проведения ярмарки с 12.00 до 18.00. Вход свободный.
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