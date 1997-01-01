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Не веселая вечеринка 29 декабря 23:00 Кинотеатр "Кинематограф" Возраст 18+

29 декабря в Кинематографе (корпус 159) состоится Не веселая вечеринка. Если в преддверии новогодних праздников у тебя разыгралась депрессия, то приходи к нам погрустить, опрокинуть пару рюмок наливочки, послушать хорошей, грустной музыки и никаких веселых и зажигательных танцев, улыбок и смеха. Все это будет где угодно, но не на грустной вечеринке… Начало в 23:00. Вход свободный.

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