29 декабря в Кинематографе (корпус 159) состоится Не веселая вечеринка. Если в преддверии новогодних праздников у тебя разыгралась депрессия, то приходи к нам погрустить, опрокинуть пару рюмок наливочки, послушать хорошей, грустной музыки и никаких веселых и зажигательных танцев, улыбок и смеха. Все это будет где угодно, но не на грустной вечеринке… Начало в 23:00. Вход свободный.