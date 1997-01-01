Детское отделение библиотеки №255 (корпус 1004) приглашает гостей в предновогоднюю «Снежную мастерскую» семейной игротеки «Экологишка» 25 (начало в 11:00) и 26 декабря (начало в 17:00). Какой же Новый год без снега? А снег — это множество снежинок. И это настоящее чудо, которое придумала природа. Готовы увидеть чудо своими глазами? Предновогоднее настроение позволит поиграть в зимние игры и вдохновит на «снежное» творчество детей и взрослых. Вход свободный. Предварительная регистрация.