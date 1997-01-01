Детское отделение библиотеки №255 (корпус 1004) приглашает гостей в предновогоднюю «Снежную мастерскую» семейной игротеки «Экологишка» 25 (начало в 11:00) и 26 декабря (начало в 17:00). Какой же Новый год без снега? А снег — это множество снежинок. И это настоящее чудо, которое придумала природа. Готовы увидеть чудо своими глазами? Предновогоднее настроение позволит поиграть в зимние игры и вдохновит на «снежное» творчество детей и взрослых. Вход свободный. Предварительная регистрация.
Семейная игротека «Экологишка» для дошколят от 2 до 5 лет начала свою работу в библиотеке №255 в сентябре 2017 года. Через увлекательные семейные занятия в процессе веселых «шелестящих», «капающих», «чирикающих» игр, участники совершают маленькие открытия об окружающем мире и становятся самыми наблюдательными, знающими и, конечно, экологичными.
Руководитель игротеки «Экологишка» — главный специалист отдела экологического просвещения и учёта животных Дирекции природных территорий ЗелАО ГПБУ «Мосприрода» Екатерина Азовцева-Берестенко.
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