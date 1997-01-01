25 декабря в магазине Кант в Decathlon (ТРЦ «Зеленопарк») пройдет бесплатный мастер-класс по подготовке беговых лыж к сезону. Вы узнаете, как правильно использовать парафин и инструменты для подготовки лыж, чем отличается базовая подготовка лыж от подготовки к соревнованиям и как самостоятельно подготовить свой инвентарь в домашних условиях. Вход бесплатный. Начало в 19:30.
На мастер-классе вы узнаете:
- как правильно подготовить беговые лыжи к сезону.
- как ухаживать за инвентарем в течение зимнего сезона.
- как работают парафины разного типа и многие другие актуальные темы.
Вы узнаете, как правильно использовать парафин и инструменты для подготовки лыж, чем отличается базовая подготовка лыж от подготовки к соревнованиям и как самостоятельно подготовить свой инвентарь в домашних условиях.
Приходите, мы научим!
Вас также ждут теплая, дружеская атмосфера и бонусы от магазина и сервисного центра «Кант». Подробности на месте!
Дата и время: 25 декабря, 19:30
Спикер: Александр Тюрин — один из лучших мастеров ски сервиса Кант, КМС по лыжным гонкам, участник и призер многочисленных всероссийских соревнований по лыжным гонкам, магистр физической культуры (РГУФКСМиТ).
Детали и регистрация на мастер-класс по ссылке.
- Мы отличаемся!
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