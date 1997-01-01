Комментировать
Бесплатный мастер-класс по подготовке беговых лыж к сезону 25 декабря 19:30 Гипермаркет спортивных товаров "Декатлон" (ТРЦ "Зеленопарк") Возраст 18+

25 декабря в магазине Кант в Decathlon (ТРЦ «Зеленопарк») пройдет бесплатный мастер-класс по подготовке беговых лыж к сезону. Вы узнаете, как правильно использовать парафин и инструменты для подготовки лыж, чем отличается базовая подготовка лыж от подготовки к соревнованиям и как самостоятельно подготовить свой инвентарь в домашних условиях. Вход бесплатный. Начало в 19:30.

На мастер-классе вы узнаете:

  • как правильно подготовить беговые лыжи к сезону.
  • как ухаживать за инвентарем в течение зимнего сезона.
  • как работают парафины разного типа и многие другие актуальные темы.

Вы узнаете, как правильно использовать парафин и инструменты для подготовки лыж, чем отличается базовая подготовка лыж от подготовки к соревнованиям и как самостоятельно подготовить свой инвентарь в домашних условиях.

Приходите, мы научим!

Вас также ждут теплая, дружеская атмосфера и бонусы от магазина и сервисного центра «Кант». Подробности на месте!

Дата и время: 25 декабря, 19:30


Спикер: Александр Тюрин — один из лучших мастеров ски сервиса Кант, КМС по лыжным гонкам, участник и призер многочисленных всероссийских соревнований по лыжным гонкам, магистр физической культуры (РГУФКСМиТ).

Детали и регистрация на мастер-класс по ссылке.

 Реклама
Добавить комментарий
+ Прикрепить файлФайл не выбран
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
 Реклама
Мы отличаемся!

+7 (495) 76-76-746

 Реклама
Реклама
Магазин "Я сама"

всё для шитья, вязания
и рукоделия

 Реклама
Реклама
СТО Зеленоград

Всегда поможем
вашему авто !

Реклама
© 1997–2018 Зеленоград.ру
 Реклама
Реклама
Реклама
Реклама