На мастер-классе вы узнаете:

как правильно подготовить беговые лыжи к сезону.

как ухаживать за инвентарем в течение зимнего сезона.

как работают парафины разного типа и многие другие актуальные темы.

Вы узнаете, как правильно использовать парафин и инструменты для подготовки лыж, чем отличается базовая подготовка лыж от подготовки к соревнованиям и как самостоятельно подготовить свой инвентарь в домашних условиях.

Приходите, мы научим!

Вас также ждут теплая, дружеская атмосфера и бонусы от магазина и сервисного центра «Кант». Подробности на месте!

Дата и время: 25 декабря, 19:30





Спикер: Александр Тюрин — один из лучших мастеров ски сервиса Кант, КМС по лыжным гонкам, участник и призер многочисленных всероссийских соревнований по лыжным гонкам, магистр физической культуры (РГУФКСМиТ).

Детали и регистрация на мастер-класс по ссылке.