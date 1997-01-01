6 декабря в Музее Зеленограда (улица Гоголя) можно послушать лекцию с показом кинохроники «Панфиловская дивизия в боях за Крюково». На лекции прозвучит рассказ о командире дивизии И.В.Панфилове и его бойцах, показ фильма из уникальных кадров военной кинохроники, повествующий об участии панфиловцев в битве за Москву. Вход свободный. Начало в 18:30.
«… 77 лет назад, в ноябре — декабре 1941 года 8-я Гвардейская Панфиловская дивизия в составе 16-й армии под командованием К.К.Рокоссовского принимала участие в битве за Москву. За бои под Волоколамском дивизии было присвоено звание Гвардейской. Панфиловцы сражались и в районе станции Крюково. После 9 дней и ночей непрерывных боёв станция Крюково была освобождена.»
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