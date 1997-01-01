В доме культуры Андреевка 5 декабря в 16.00 смотрите главный фильм года о настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным. Это фильм о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать китов, лечить детей по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. #Яволонтер. Истории неравнодушных.
В большом зале вначале пройдет награждение всех активных учреждений и людей, которые помогали работе ДК в этом году. А после, состоится всероссийская премьера фильма #ЯВОЛОНТЕР. ИСТОРИИ НЕРАВНОДУШНЫХ, в который войдут лучшие истории российских добровольцев. Премьера фильма состоится одновременно в более чем 200 кинотеатрах и домах культуры по всей России.
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