В доме культуры Андреевка 5 декабря в 16.00 смотрите главный фильм года о настоящих героях нашего времени, подвиг которых обычно остается незамеченным. Это фильм о людях, которые находят время и силы на то, чтобы безвозмездно искать пропавших, тушить пожары, восстанавливать храмы, спасать китов, лечить детей по всей России и в самых отдаленных уголках планеты. Потому что для них нет чужой беды. #Яволонтер. Истории неравнодушных.