Лекция «Кавалерия в битве за Москву» состоится 22 ноября в 18:30 в Музее Зеленограда (улица Гоголя, дом 11 «В»). О героях-кавалеристах расскажут: Юрий Андреевич Аквилянов — наш земляк (житель Льялово), публицист, автор обширной монографии «Кавалерия на службе Отечеству», ветеран Вооруженных Сил, полковник Генштаба и реконструктор Муминов Тимур Рашидович. Вход свободный.
«…На подступах к столице гитлеровский план «молниеносной войны» был окончательно сорван. Важную роль в разгроме немцев под Москвой сыграли конногвардейцы генералов П.А.Белова и Л.М.Доватора.
В ноябре 1941 года корпус Белова оказался единственной силой, способной за сутки преодолеть 100 км и встать живой стеной на пути немецких танков, рвущихся к городу Кашира — важному форпосту на юге Подмосковья. При обороне Волоколамского шоссе и под Солнечногорском героически сражались кубанские казаки под командованием легендарного генерала Доватора. В начале декабря 1941 года доваторцы заняли оборону в окрестностях рабочего поселка Крюково."
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