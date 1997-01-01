«…На подступах к столице гитлеровский план «молниеносной войны» был окончательно сорван. Важную роль в разгроме немцев под Москвой сыграли конногвардейцы генералов П.А.Белова и Л.М.Доватора.

В ноябре 1941 года корпус Белова оказался единственной силой, способной за сутки преодолеть 100 км и встать живой стеной на пути немецких танков, рвущихся к городу Кашира — важному форпосту на юге Подмосковья. При обороне Волоколамского шоссе и под Солнечногорском героически сражались кубанские казаки под командованием легендарного генерала Доватора. В начале декабря 1941 года доваторцы заняли оборону в окрестностях рабочего поселка Крюково."