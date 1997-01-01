Фестиваль науки пройдёт 30 ноября в ДК «Андреевка» для учеников 1 — 11 классов, которые занимаются исследовательской и творческой деятельностью в области науки, техники и искусства. Вы можете принять участие, предоставив ваш проект, а также просто прийти и посмотреть (а также проголосовать за лучшую работу). Начало в 13:00. Заявки от школьников принимаются до 26 ноября.
Для участия в конкурсе приглашаются авторы исследовательских работ в различных областях науки, выполнивших исследовательские работы в учебных группах, творческих коллективах общеобразовательных школ и семьях.
Фестиваль проходит в два этапа:
- подготовительный,
- очный — претенденты защищают свой проект перед экспертной комиссией.
Для участия в очном этапе необходимо до 26 ноября предоставить в оргкомитет фестиваля заявку от участника и текст работы.
Заполнить заявку и прочитать положение можно здесь.
Экспертная комиссия оценит работы по номинациям:
- естественные науки: биология, медицина, охрана здоровья, математика,программирование, физика и техническое творчество, химия, экология,география;
- гуманитарные науки: история, история искусства,археология и краеведение, русский язык и литература, английский язык,педагогика и психология, социальное проектирование.
На фестивале будет много гостей. Одним из них, будет ассоциация профессионалов социального проектирования, которые проверят всех желающих (особенно это важно для учеников школ) на уровень психо-эмоционального состояния, путем несложного теста.
По итогам конкурса победителей наградят дипломами и памятными подарками.
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