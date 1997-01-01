Для участия в конкурсе приглашаются авторы исследовательских работ в различных областях науки, выполнивших исследовательские работы в учебных группах, творческих коллективах общеобразовательных школ и семьях.

Фестиваль проходит в два этапа:

подготовительный,

очный — претенденты защищают свой проект перед экспертной комиссией.

Для участия в очном этапе необходимо до 26 ноября предоставить в оргкомитет фестиваля заявку от участника и текст работы.

Заполнить заявку и прочитать положение можно здесь.