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Андреевский фестиваль этнических культур 3 ноября 12:00 Дом культуры "Андреевка" Возраст 3+
фото: welcome.mosreg.ru

3 ноября в Андреевке пройдет VI Андреевский фестиваль этнических культур. На фестивале вас ожидают: ярмарка, мастер-классы, основы йоги для начинающих, аквагрим, детская анимация, гала-концерт участников фестиваля и гость программы шоу-группа «Килиманджаро». Место встречи: Дом культуры «Андреевка» ( улица Староандреевская, дом 59). Вход свободный. Начало в 12:00.

VI Андреевский фестиваль этнических культур — это яркий и интересный день, который позволяет путешествовать по всему миру, не покидая Подмосковья! Здесь будет концерт и традиционная ярмарка мастеров изделий декоративно-прикладного творчества. Можно не только посмотреть и потрогать, но и приобрести уникальные изделия, которые станут удачным подарком к любому событию или эксклюзивным дополнением к интерьеру.

Участники фестиваля проведут мастер-классы по различным направлениям. Конечно, все будет предусмотрено так, чтобы каждый участник смог своими руками изготовить сувенир под руководством мастера. Для маленьких детей будет возможность поучаствовать в мастер-классе с родителями. Также для детей будет подготовлена тематическая развлекательная программа.

В завершении фестиваля в большом зале Дома культуры «Андреевка» пройдет Гала — концерт участников фестиваля и гостей праздника.

В течение праздника будет разыгрываться лотерея, а выигрыши — подарки от мастеров ярмарки.

Гость программы — группа «Килиманджаро».

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