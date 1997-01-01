3 ноября в Андреевке пройдет VI Андреевский фестиваль этнических культур. На фестивале вас ожидают: ярмарка, мастер-классы, основы йоги для начинающих, аквагрим, детская анимация, гала-концерт участников фестиваля и гость программы шоу-группа «Килиманджаро». Место встречи: Дом культуры «Андреевка» ( улица Староандреевская, дом 59). Вход свободный. Начало в 12:00.
VI Андреевский фестиваль этнических культур — это яркий и интересный день, который позволяет путешествовать по всему миру, не покидая Подмосковья! Здесь будет концерт и традиционная ярмарка мастеров изделий декоративно-прикладного творчества. Можно не только посмотреть и потрогать, но и приобрести уникальные изделия, которые станут удачным подарком к любому событию или эксклюзивным дополнением к интерьеру.
Участники фестиваля проведут мастер-классы по различным направлениям. Конечно, все будет предусмотрено так, чтобы каждый участник смог своими руками изготовить сувенир под руководством мастера. Для маленьких детей будет возможность поучаствовать в мастер-классе с родителями. Также для детей будет подготовлена тематическая развлекательная программа.
В завершении фестиваля в большом зале Дома культуры «Андреевка» пройдет Гала — концерт участников фестиваля и гостей праздника.
В течение праздника будет разыгрываться лотерея, а выигрыши — подарки от мастеров ярмарки.
Гость программы — группа «Килиманджаро».
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