Участники фестиваля проведут мастер-классы по различным направлениям. Конечно, все будет предусмотрено так, чтобы каждый участник смог своими руками изготовить сувенир под руководством мастера. Для маленьких детей будет возможность поучаствовать в мастер-классе с родителями. Также для детей будет подготовлена тематическая развлекательная программа.

В завершении фестиваля в большом зале Дома культуры «Андреевка» пройдет Гала — концерт участников фестиваля и гостей праздника.

В течение праздника будет разыгрываться лотерея, а выигрыши — подарки от мастеров ярмарки.

Гость программы — группа «Килиманджаро».