Ночь искусств пройдет 4 ноября в Музее Зеленограда. В Музее на улице Гоголя вас ждет концерт изобретателя плоских колоколов и кинопоказ. Выставочный зал (улица Михайловка) приглашает на мастер-класс для детей, экскурсию по выставке «Покажи мне звук!», квест, творческую встречу и кинолекторий. Начало в 18:00. Вход свободный. На мастер-класс нужна предварительная запись.
Программа Музея (улица Гоголя, дом 11В)
- 18.00-19.30. Концерт изобретателя и изготовителя плоских колоколов Александра Жихарева и Татьяны Жихаревой.
- 20.00-21.30 Кинопоказ. Фильм «Город, в котором должно быть светло» познакомит с архитектурой города, памятными местами, культурной жизнью города.
Программа Выставочного зала (улица Михайловка, корпус 1410)
- 18.00-18.45 Мастер-класс «Музыка своими руками» для маленьких посетителей, где можно изготовить несложные музыкальные инструменты на память. Предварительная запись по телефону: +7(499)717-16-02
- 19.00-19.45 Экскурсия по выставке «Покажите мне звук!». Посетители узнают историю звукозаписи, смогут сыграть на старинном музыкальном инструменте, биле, и его современных модификациях, а также смогут увидеть, услышать и даже почувствовать звук.
- 20.00-21.30 «Поющая бронза» творческая встреча с музыкантом и изобретателем Александром Жихаревым, который расскажет о своем уникальном инструменте и даст мастер-класс по игре на билах.
- 22.00=23.00 Кинолекторий. Просмотр и обсуждение документального фильма «Било» (2013, реж. Б.Лизнев) об истории и возможности древнего музыкального инструмента.
- 18.00-23.00 Квест по выставке «Покажите мне звук!». Путешествие по интерактивной экспозиции звуковых устройств: от колоколов и музыкальных шкатулок до современных аудиосистем.
Ночь искусств в Культурном центре «Зеленоград»: на весь день 4 ноября, на разный возраст и вкус Афиша
Удушающий запах соседских животных. Жители пытаются принудить соседей к чистоте, но закон не на их стороне
Что внутри поезда «Иволга», который запустят на московские центральные диаметры. Лет через пять он может заменить «Ласточки»
Вернуться назад
На выбранной области карты нет новостей
- "ДЕТСТВО Плюс"
-
8(499)502-50-05
Пн-Вс.8.00-21.00.Вызов на дом до 16.00
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- СТО Зеленоград
-
Всегда поможем
вашему авто !