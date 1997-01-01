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Ночь искусств в Культурном центре «Зеленоград»: на весь день, на разный возраст и вкус 4 ноября 12:00 Культурный центр (ДК) "Зеленоград" Возраст 6+

Следуя слогану акции «Искусство объединяет», Культурный центр разработал арт-программу, объединяющую людей разных возрастов, стилей и увлечений, а также разные виды и форматы искусства. В программе: детский спектакль, танцевальный фестиваль, фигурное катание роботов, мастер-класс по нейрорисунку, живая музыка и показ кинофильма. Основная часть программы предусматривает свободный вход, но на детский спектакль нужно приобрести билет, а на нейроживопись — зарегистрироваться по телефону. Приходите в ДК 4 ноября с 12:00 до 22:30 — и не бойтесь задержаться на празднике, ведь понедельник 5 ноября будет выходным днем.

В программе «В ритме искусства» каждому времени суток предложено свое культурное «отражение»:

• 12:00 — 13:40 Пробуждение (сказка и театр)

• 13:00 — 16:00 Активная гармонизация (мастер-класс по нейроживописи)

• 14:00 — 20:00 Движение (танцы и обмен танцевальным опытом)

• 16:00 — 17:00 Artificial dance («фигурное катание» роботов)

• 20:00 — 21:00 Трансформация энергии (живая музыка)

• 21:00 — 22:30 Замедление и размышление («культурное» кино)

• 12:00 — 22:30 Движение в фиксации (выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства)

«Ритм раннего дня» — Пробуждение — Сказка и Театр

12:00 — 13:40

Спектакль для детей «Стойкий оловянный солдатик»

Театральный зал, 6+, платный билет (700 — 1200 рублей)

Московский драматический театр привезет спектакль по мотивам сказок и историй Ганса Христиана Андерсена, в основе которого лежит трогательная и близкая сердцу каждого из нас история «Стойкий оловянный солдатик». Но если сама сказка заканчивается печально, то в спектакле добрым героям дается шанс победить злого тролля.

«Ритм дня» — Активная гармонизация — Нейроживопись

13:00 — 16:00

Мастер-класс «Нейроактивирующий рисунок»

Аудитория №240, 15+, бесплатное участие, обязательная предварительная запись ( 8(903)551-80-85)

Необычайно яркий, веселый и комфортный формат отдыха с маркерами, фломастерами и красками! Мастер-класс по авторской методике Вячеслава Куртенера.

Нейроживопись — это отличный способ нарисовать свой внутренний мир, свое состояние момента здесь и сейчас, гармонично разместить его в окружающем пространстве. Методика развивает образное мышление, способность человека переживать весь спектр эмоционально-чувственной сферы, выражать художественными приемами, красками и словами свое душевное состояние и понять силу чувств.

В ходе мастер-класса участники рисуют маркерами на бумаге и маслом на холсте, учатся невербальным способам общения, учатся выявлять сходства своих эмоций с эмоциями других людей, достигают релаксации и внутреннего комфорта.

«Ритм дня» — Движение — Танцы, обмен опытом, выявление трендов

14:00 — 20:00

Хореографический фестиваль «Ты — звезда танцпола!»

Театральный зал, 4+, вход для зрителей бесплатный

С 2007 года организаторы мероприятия ежегодно объединяют все направления танца, поддерживают и развивают молодежную субкультуру, выявляют лучшие танцевальные коллективы (и танцевальные тренды) из числа профессионалов и любителей.

В фестивале прошлого года приняли участие более 100 хореографических коллективов из Зеленограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Жуковского, Твери, Химок, Истры, Раменского, Дзержинского и других городов. В этом году поделиться своими творческими достижениями снова предложат ребятам четырех возрастных категорий (от 4 до 17+ лет) в номинациях «Эстрадный танец», «Эстрадное шоу», «Народный танец», «Восточный танец», «Клубный танец», «Хип-хоп-танец», «Танцевальное шоу», «Современный танец».

Оценивать и комментировать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого традиционно входят авторитетные специалисты в области хореографии и действующие именитые танцоры различных направлений.

Посмотреть выступления и послушать мнение и советы экспертов приглашаются все желающие, вход в зрительный зал бесплатный.

В 14:00 программа откроется бесплатным танцевальный мастер-классом Алисы Fox Соловьевой.

Алиса — педагог-хореограф и член команды «Профи» студии Аллы Духовой TODES, а также обладатель множества титулов и наград.

На 15:00 запланировано официальное открытие фестиваля.

«Ритм дня» — Artificial dance — Танец роботов

16:00 — 17:00

«Фигурное катание» роботов

Атриум (минус-первый этаж), 6+, вход свободный

Какая она — энергия, передаваемая через управление танцующим роботом?

Всех желающих приглашают посмотреть соревнования по «фигурному катанию» среди роботов под музыкальное сопровождение. «Танец» представляет собой последовательность обязательных элементов и связки между ними, которые выполняются ритмично под характер выбранной музыки. Соревнования проводятся по трем номинациям: «Трибот», одиночное катание «Трибот», парное катание «Сигвей».

«Ритм вечера» — Трансформация энергии — Живая музыка

20:00 — 21:00

Час фортепианной музыки с Наталией Карташёвой, пианисткой, лауреатом международных конкурсов и солисткой Первой московской студенческой филармонии.

Атриум (минус-первый этаж), 6+, вход свободный

В программе «Танцы Анитры»: 4 эпохи, 4 композитора из разных стран, 4 произведения, так или иначе связанные с танцами.

— «Ария с вариациями в итальянской манере» Иоганна Себастьяна Баха
Мечтательная проникновенная тема арии находит своё продолжение в десяти разнохарактерных вариациях, написанных в стиле итальянской концертной музыки. Её влияние чувствуется в лёгкой воздушной фактуре, блестящей виртуозности пассажей и мимолетной схожести с народными мелодиями.

— Сюита «Pour le piano» Клода Дебюсси
Одно из известнейших фортепианных произведений Дебюсси, состоит из 3х частей. Сюита написана в зрелом периоде творчества композитора и гармонично сочетает в себе импрессионистические традиции и новые для того времени веяния неоклассицизма. В сюите можно отыскать как отголоски знаменитого «Лунного света», так и открыть для себя творчество Дебюсси с несколько иной стороны. Сюита состоит из трёх частей: устремлённой вперёд моторной Прелюдии, глубокой мечтательной и вместе с тем величавой Сарабанды и сверкающей виртуозной Токкаты.

— Сюита «Пер Гюнт» Эдварда Грига (Часть I)
Всеми любимое творение Грига, написанное по одноименной театральной пьесе Генрика Ибсена, будет исполнено в авторской обработке для фортепиано. Прозвучат следующие части: «Утро», «Смерть Озе», «Танец Анитры» и «В пещере горного короля».

— Музыкальная картина-фантазия «Ночь на Лысой горе» Модеста Петровича Мусоргского (в транскрипции для фортепиано Худолея-Дубова)
Фантазия повествует о том, как на Иванову ночь (древнерусский обрядовый праздник, который отмечается в июне) на волшебную Лысую гору собираются таинственные силы и устраивают там шабаш. Произведение интересно не только необычным содержанием, но и необычайным симфоническим размахом, обилием потрясающих душевных фольклорных мелодий. Премьера первоначальной авторской оркестровой версии «Ночи на Лысой горе» состоялась в Англии в 1972 году. В этом концерте музыкальная картина будет исполнена в новой современной обработке для фортепиано.

«Ритм ночи» — Замедление и размышление — «Культурное» кино

21:00 — 22:30

Кинофильм «Лермонтов» (режиссер Николай Бурляев, 1986 год, 100 минут)

Атриум (минус-первый этаж), 16+, вход свободный

Конечно, кино можно посмотреть и дома — но в Культурном центре обещают уютную зону с креслами, большим экраном и особенной атмосферой.

О кинофильме

Поэтическая киноверсия жизни М. Ю. Лермонтова от первых ее дней до последнего мгновения. Страдающий, радостно — взволнованный, одухотворенный, мятежный — таким предстает перед зрителем великий русский поэт в гениальных строчках его стихов, в глубоких размышлениях, в смелых и дерзких поступках.

В ролях: Сергей Смирнов, Николай Бурляев, Иван Бурляев, Владимир Файбышев, Галина Беляева, Наталья Бондарчук, Борис Плотников, Инна Макарова, Юрий Мороз, Дмитрий Золотухин.

Из отзывов зрителей

• По моему мнению, фильм очень тонкий, глубокий, философский, патриотичный, призывающий и учащий любить нашу Россию — нашу Родину. Фильм правдивый, очень достоверный, на добротном историческом материале, да к тому же великолепно снят.

• До этого фильма я просто не верила, что существует артист, который сможет сыграть Лермонтова. Как Лермонтова сыграешь, да ещё и в кино, а не в театре? Но после просмотра этого фильма я признаю, что это, оказывается, возможно.

• Как мне кажется, этот фильм прекрасный способ узнать поэта, не только известными фактами, но также и разведать тайные закоулки его жизни. Хорошая картина, заставляющая думать.

• С первых минут меня поразила историческая достоверность картины. Каждая цитата из произведения находит свое место в жизни Михаила Юрьевича и в фильме. Проделана грандиозная работа по соединению отрывков о жизни поэта в единое целое. Художественно, но и правдиво. Это именно то, что я хотела увидеть.

«Ритм в статике» — Движение в фиксации — Выставка картин

12:00 — 22:30

Подборка «Портрет и натюрморт»

Фойе второго этажа, 6+, вход свободный

Выставка живописи, графики и декоративно-прикладного искусства авторов разного возраста — Аллы Беликовой, Джумажана Акулова, Вадима Полякова, Нины Силаевой, Ольги Симоновой, Виктора и Андрея Маркиных, Галии Колосковой, Николая Ромашина, Виктора Дубовикова, Александра Пугачёва.

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