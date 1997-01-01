14:00 — 20:00

Хореографический фестиваль «Ты — звезда танцпола!»

Театральный зал, 4+, вход для зрителей бесплатный

С 2007 года организаторы мероприятия ежегодно объединяют все направления танца, поддерживают и развивают молодежную субкультуру, выявляют лучшие танцевальные коллективы (и танцевальные тренды) из числа профессионалов и любителей.

В фестивале прошлого года приняли участие более 100 хореографических коллективов из Зеленограда, Москвы, Санкт-Петербурга, Жуковского, Твери, Химок, Истры, Раменского, Дзержинского и других городов. В этом году поделиться своими творческими достижениями снова предложат ребятам четырех возрастных категорий (от 4 до 17+ лет) в номинациях «Эстрадный танец», «Эстрадное шоу», «Народный танец», «Восточный танец», «Клубный танец», «Хип-хоп-танец», «Танцевальное шоу», «Современный танец».

Оценивать и комментировать выступления конкурсантов будет профессиональное жюри, в состав которого традиционно входят авторитетные специалисты в области хореографии и действующие именитые танцоры различных направлений.

Посмотреть выступления и послушать мнение и советы экспертов приглашаются все желающие, вход в зрительный зал бесплатный.

В 14:00 программа откроется бесплатным танцевальный мастер-классом Алисы Fox Соловьевой.

Алиса — педагог-хореограф и член команды «Профи» студии Аллы Духовой TODES, а также обладатель множества титулов и наград.

На 15:00 запланировано официальное открытие фестиваля.