С 1 по 9 ноября в Зеленограде пройдет акция «Миска добра» для животных приюта «Ника». Жители города могут помочь приюту кормами, лекарствами, аксессуарами и предметами гигиены. Пункт приема организован в Ресурсном центре НКО Зеленограда, в 239 корпусе. Пункт приема работает только в будни с 10:00.
В зеленоградском приюте живут более 350 собак и 30 кошек, среди них есть инвалиды, есть и щенки с котятами. По словам работников, «сейчас в приюте настоящий щенкопад». «Ника» не получает государственной поддержки и содержит питомцев на благотворительные пожертвования тысяч людей.
«Если вы не можете подарить животным дом, подарите прогулку и общение, — обращаются ко всем любителям животных работники приюта, — а еще вы можете принести для них подарки! Наполнить „миску добра“ так просто!»
Помочь приюту можно сухими и влажными кормами, впитывающими пеленками, поводками, мисками, лежаками, когтеточками, витаминами, вакцинами, противопаразитарными и другими лекарственными препаратами.
Пункт приема работает только в будни: в понедельник — с 10 до 17:45, со вторника по четверг — с 10 до 19 часов, в пятницу — с 10 до 18:30. Подробности по телефонам: +7 (499)736-83-20, +7 (962)961-87-09.
Акцию «Миска добра» проводит Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» при поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда и проекта «Душевная Москва».
Познакомиться с животными можно в самом приюте или на традиционном благотворительном фестивале WOOF. Фестиваль пройдет 10 и 11 ноября на Хлебозаводе №9.
Фотографии с сайта Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника»: https://www.fond-nika.ru
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