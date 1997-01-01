Пункт приема работает только в будни: в понедельник — с 10 до 17:45, со вторника по четверг — с 10 до 19 часов, в пятницу — с 10 до 18:30. Подробности по телефонам: +7 (499)736-83-20, +7 (962)961-87-09.

Акцию «Миска добра» проводит Благотворительный фонд помощи бездомным животным «Ника» при поддержке Ресурсного центра НКО Зеленограда и проекта «Душевная Москва».

Познакомиться с животными можно в самом приюте или на традиционном благотворительном фестивале WOOF. Фестиваль пройдет 10 и 11 ноября на Хлебозаводе №9.

Фотографии с сайта Благотворительного фонда помощи бездомным животным «Ника»: https://www.fond-nika.ru