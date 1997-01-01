3 ноября стартует цикл лекций «Физика для школьников с профессором МИЭТ». Лекции ориентированы на учащихся 10-х и 11-х классов, которым интересна физика и которые планируют поступать в технические вузы. Первая лекция «Законы сохранения в механике» состоится 3 ноября. Ее прочитает Игорь Натанович Горбатый, профессор, доктор физико-математических наук. Место проведения: аудитория 1202. Начало в 10:00.
На лекции речь пойдет о законах сохранения импульса и энергии, о трудностях, связанных с пониманием и использованием этих законов, также будут рассмотрены «ключевые» задачи по теме, встречающиеся на экзаменах и олимпиадах. В лекцию не включены трудные задачи, ориентированные на призеров олимпиад высокого уровня. Для подготовки к олимпиадам из Перечня олимпиад школьников МИЭТ проводит специальные занятия.
Вторая и третья лекции цикла состоятся 1 и 15 декабря, темы будут анонсированы заранее.
Запись и справки по телефону: 8(499)734-02-42.
- Мы отличаемся!
-
+7 (495) 76-76-746
- Магазин "Я сама"
-
всё для шитья, вязания
и рукоделия
- В октябре и всегда!
-
Интересные коллекции
Приятные цены, скидки.