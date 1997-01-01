На лекции речь пойдет о законах сохранения импульса и энергии, о трудностях, связанных с пониманием и использованием этих законов, также будут рассмотрены «ключевые» задачи по теме, встречающиеся на экзаменах и олимпиадах. В лекцию не включены трудные задачи, ориентированные на призеров олимпиад высокого уровня. Для подготовки к олимпиадам из Перечня олимпиад школьников МИЭТ проводит специальные занятия.

Вторая и третья лекции цикла состоятся 1 и 15 декабря, темы будут анонсированы заранее.

Запись и справки по телефону: 8(499)734-02-42.