Вечер «Природа открывает дорогу к песне, песня — вдохновляет на рисование» в Культурном центре «Доброволец»

Наступление промозглых ноябрьских дней — не повод сдаваться в плен унынию и ограничивать свою жизнь обыденным маршрутом от дома до работы (или учёбы) и посещением магазинов. Акция Ночь искусств 2018 — отличный повод разнообразить досуг.

«Искусство объединяет» — слоган ежегодной акции. В этот вечер мы приглашаем на презентацию художественной выставки Лауреата Российских и Международных фестивалей, члена Международного Союза Славянских журналистов, поэтессы, композитора, автора — исполнителя Заряны и ее же творческий вечер «В кругу друзей». Любой возраст не останется без внимания, проведя свое время с песнями под гитару и участвуя в творческом мастер — классе по росписи деревянного яйца.