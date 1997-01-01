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Ночь искусств в Добровольце и Творческом лицее 4 ноября 18:00 Культурный центр "Доброволец" (корпус 514а) Возраст 6+

Культурный центр «Доброволец» и Творческий лицей приглашает 4 ноября на Ночь Искусств. В программе: выставки, мастер-классы, концерты творческих коллективов. В КЦ «Доброволец» творческий вечер автора исполнителя Заряны. Начало в 18:00.

Праздничный вечер «Территория культуры» в Творческом лицее

Вы окунетесь в мир творчества Ирины Чабровой на презентации выставки по акварели «Когда поет душа» и примете участие в мастер — классе по акварели и «Русские узоры». Концерт ведущего творческого коллектива «Вокальная студия академического пения» и Вокальной студии «Интонация» не оставят никого равнодушными.

Вечер «Природа открывает дорогу к песне, песня — вдохновляет на рисование» в Культурном центре «Доброволец»

Наступление промозглых ноябрьских дней — не повод сдаваться в плен унынию и ограничивать свою жизнь обыденным маршрутом от дома до работы (или учёбы) и посещением магазинов. Акция Ночь искусств 2018 — отличный повод разнообразить досуг.

«Искусство объединяет» — слоган ежегодной акции. В этот вечер мы приглашаем на презентацию художественной выставки Лауреата Российских и Международных фестивалей, члена Международного Союза Славянских журналистов, поэтессы, композитора, автора — исполнителя Заряны и ее же творческий вечер «В кругу друзей». Любой возраст не останется без внимания, проведя свое время с песнями под гитару и участвуя в творческом мастер — классе по росписи деревянного яйца.

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