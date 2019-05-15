В четверг 23 мая в клубе «Динамо» (корпус 1651) пройдет вторая встреча с основателем техники свободного танца Мимодой Джаззо, прилетающим в Москву из Лос-Анджелеса. Для всех зеленоградцев и гостей города, MJ проводит открытый мастер класс «Jazzo Jam танцевальная биомеханика». Добро пожаловать, для всех желающих вход свободный. Начало в 20:00. Необходима онлайн регистрация, количество мест ограничено.
«Джаззо — это танец без техники, это танцевальная биомеханика, это эстетическое сопротивление гравитации, это проводник энергии для вашего тела», говорит Мимода Джаззо.
Мимода Джаззо (MJ) — хореограф, постановщик из Лос — Анжелеса, блогер, дизайнер, продюсер, сценарист, анти -гуру, раскрывший секрет счастливой жизни, основатель уникальной системы по самооптимизации здоровья Jazzo Bodysophy, человек который не перестаёт всё время развиваться и познавать новое.
Зачем учиться танцевать? Вы уже это умеете! Танцевать — это свобода. Свобода от структуры. Свобода от условностей. Свобода от себя. Учитесь танцевать, наблюдая за другими. Сочетание звука и движения гипнотизируют. Тело само запомнит движения, если вы не будете ему мешать.
Направление Джаззо начиналось как импровизационная танцевальная техника. Была мысль соединить неструктурированный и свободный стили под одним именем, как это уже произошло в музыке, когда возник джаз.
Мимода заметил, что сама по себе комбинация музыки и тела создает уникальную ситуацию. В тот момент, когда музыка начинает проигрываться в мозгу, она почти мгновенно превращается телом в физическую силу, которая заряжает витальной энергией и соединяет с природой. «Здоровье, которое нам нужно, не найдешь на улице и не купишь в аптеках и супермаркетах. Каждому из нас надо найти свой путь к здоровью и встать на него», считает Мимода.
Мы живем в урбанистическом мире, где связь с природой ограничена, и потому танец может выступить в виде ее заменителя или своего рода природного канала. Мимода декларирует, что танец нужно освободить от структуры — так, чтобы он стал доступным для всех. В результате многих лет экспериментов был найден и определен стиль и язык движения Джаззо. Разработанная танцевальная техника шаг за шагом развивалась, став в итоге своего рода welness-философией.
Подробнее о стиле Джаззо и его идеологе можно узнать в инстаграме.
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