Что же такое Jazzo?

«Джаззо — это танец без техники, это танцевальная биомеханика, это эстетическое сопротивление гравитации, это проводник энергии для вашего тела», говорит Мимода Джаззо.

Мимода Джаззо (MJ) — хореограф, постановщик из Лос — Анжелеса, блогер, дизайнер, продюсер, сценарист, анти -гуру, раскрывший секрет счастливой жизни, основатель уникальной системы по самооптимизации здоровья Jazzo Bodysophy, человек который не перестаёт всё время развиваться и познавать новое.

Зачем учиться танцевать? Вы уже это умеете! Танцевать — это свобода. Свобода от структуры. Свобода от условностей. Свобода от себя. Учитесь танцевать, наблюдая за другими. Сочетание звука и движения гипнотизируют. Тело само запомнит движения, если вы не будете ему мешать.