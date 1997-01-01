При храме в честь святого великомученика Георгия Победоносца (микрорайон 17) планируется проведение благотворительной Рождественской ярмарки, на которой все средства, собранные за ее счет, пойдут на социальную помощь нуждающимся. Молодёжный клуб при Георгиевском храме каждую неделю проводит встречи, на которых все желающие готовят поделки к благотворительной ярмарке. Очередная встреча в этот четверг 25 октября в 19:00. Место: приходской дом Георгиевского храма (зелёное здание около храма). По возможности, возьмите с собой иголки, нитки и ножницы.
Каждый из вас может внести свой вклад в благое дело.
Например, передать готовую поделку, поучаствовать в мастер-классах, а также, при желании, вы можете сами провести мастер-класс. И если у вас есть возможность помочь с необходимым материалом (фетр, ножницы для ткани, ленты для вышивания, шерсть для валяния и т. д.) вам будут очень благодарны.
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