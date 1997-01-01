Каждый из вас может внести свой вклад в благое дело.

Например, передать готовую поделку, поучаствовать в мастер-классах, а также, при желании, вы можете сами провести мастер-класс. И если у вас есть возможность помочь с необходимым материалом (фетр, ножницы для ткани, ленты для вышивания, шерсть для валяния и т. д.) вам будут очень благодарны.

Контактный телефон:+7(966)363-61-69

Группа ВК: https://vk.com/pr_zelmolod