В этот день коллективы из разных городов поборются не только за признание зрителей, но и за главный приз — 60 тысяч рублей. Гости смогут оценить остроумие и находчивость юных юмористов в традиционном конкурсе «Приветствие». Кроме того, организаторы введут новую номинацию — «Приз зрительских симпатий», победителя которой будут выбирать не члены жюри, а посетители мероприятия.

Организаторами мероприятия являются зеленоградский университет и Культурный центр «Доброволец».