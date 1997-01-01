26 октября в 19:00 в ДК «МИЭТ» состоится Технокубок Зеленоградской Лиги КВН-МИЭТ. Игры начнутся в 19:00. Вход свободный.
В этот день коллективы из разных городов поборются не только за признание зрителей, но и за главный приз — 60 тысяч рублей. Гости смогут оценить остроумие и находчивость юных юмористов в традиционном конкурсе «Приветствие». Кроме того, организаторы введут новую номинацию — «Приз зрительских симпатий», победителя которой будут выбирать не члены жюри, а посетители мероприятия.
Организаторами мероприятия являются зеленоградский университет и Культурный центр «Доброволец».
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