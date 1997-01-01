Бесплатная воскресная лекция на тему «Необъятная вселенная» пройдет в Кинематографе (корпус 159) 21 октября. Узнай где ты находишься и из чего все состоит. Ответы на все эти вопросы в это воскресенье даст Александр Козьмин. Начало в 18:00
Что такое кварк-глюонная плазма, что находится внутри черной дыры и почему они вообще появляются, на сколько процентов мы состоим из пустоты? Ответы на все эти вопросы в это воскресенье даст Александр Козьмин.
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