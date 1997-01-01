Что такое кварк-глюонная плазма, что находится внутри черной дыры и почему они вообще появляются, на сколько процентов мы состоим из пустоты? Ответы на все эти вопросы в это воскресенье даст Александр Козьмин.

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