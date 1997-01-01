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Лекция «Необъятная вселенная» 21 октября 18:00 Кинотеатр "Кинематограф" Возраст 14+

Бесплатная воскресная лекция на тему «Необъятная вселенная» пройдет в Кинематографе (корпус 159) 21 октября. Узнай где ты находишься и из чего все состоит. Ответы на все эти вопросы в это воскресенье даст Александр Козьмин. Начало в 18:00

Что такое кварк-глюонная плазма, что находится внутри черной дыры и почему они вообще появляются, на сколько процентов мы состоим из пустоты? Ответы на все эти вопросы в это воскресенье даст Александр Козьмин.

Группа ВК: https://vk.com/kosmosvkino

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